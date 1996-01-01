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Десять заблуждений, мешающих стать красивее
"Грех, если человек выглядит не так красиво, как мог бы", - еще когда сказал Сервантес. Что же мешает нам быть красивыми? Дефицит времени? Недостаток средств? Нет, чаще всего отсутствие настоящего желания, а еще заблуждения. С желанием каждый разбирается в одиночку, а вот десять распространеннейших заблуждений, касающихся ухода за внешностью, попробуем развеять вместе.
Гимнастика помогает худеть
Похудеть при помощи обычной гимнастики и утренней зарядки невозможно. Чтобы похудеть на один килограмм, мы должны сжечь 8000 калорий, тогда как получасовая усиленная зарядка поглощает 300. Зато гимнастика - прекрасное подспорье к курсу похудания.
В бане теряется лишний вес
Потея в бане, мы действительно теряем около двух килограммов, но происходит это за счет испаряющейся из организма воды. Потеря этих "лишних килограммов" восстанавливается буквально за несколько часов.
Существуют диеты, с помощью которых можно похудеть раз и навсегда
Прекратите худеть - и вы опять начнете набирать вес. Конец любой диеты означает уменьшение выделения адреналина, помогающего сжигать жиры. Пройдя курс похудания, вы, увы, непременно вернете свои килограммы, - если перестанете следить за питанием, ограничивать потребление жиров и сахара.
Чтобы похудеть, нужно есть как можно реже
Человек ест три раза в день, и это нормально. Если он пропустит, допустим, завтрак, то в обед съест вдвое больше обычного. И это тоже нормально. А дальше начинается выпадение из нормы. Организм, будучи не в состоянии сжечь свалившийся на него объем калорий, откладывает их про запас, в виде жира. Опыты на грызунах показали, что один и тот же объем пищи, даваемый им в три приема, не изменял веса животных, тогда как еда один раз в день приводила к ожирению.
От фруктов не поправляются
Все фрукты содержат сахар, а значит, снабжают организм калориями. Некоторые фрукты, такие, как виноград и бананы, даже активнее в этом отношении, чем хлеб и кондитерские изделия. Поэтому, сидя на диете, налегайте на арбузы, грейпфруты, малину, клубнику, сливы, ананасы. Кстати, ананасы, одни из самых богатых сахаром фруктов, для фигуры безопасны, поскольку содержат бромелин - вещество, способствующее сжиганию жиров.
Удалять родинки и родимые пятна нельзя
Если родинки и родимые пятна находятся в местах трения или изменяют свой цвет и размеры, их непременно удаляют. Только делать это нужно не вам, а специалисту-косметологу.
Декоративная косметика портит кожу
Использование макияжа никак не отражается на состоянии кожи, если, конечно, вы пользуетесь качественной косметикой, с неистекшим сроком годности. Хорошая кожа - прежде всего наследственный фактор, затем отражение состояния здоровья, ну и, наконец, возраст. Здоровая, ухоженная кожа не боится косметики.
Тональный крем и жидкая основа под макияж мешают коже дышать
Современные основы под макияж настолько измельчены, что никак не могут помешать дыханию кожи. Здоровая кожа прекрасно переносит такую основу. (Кстати, она же защищает клетки от воздействия солнечных лучей, вредных веществ, содержащихся в воздухе, и потери влаги.)
Витамин А способствует возникновению загара
Витамин А, как и другие витамины, никакого влияния на приобретение загара не оказывает. Это мнение, вероятно, возникло из-за того, что каротин - предшественник витамина А, принимаемый в больших количествах, дает коже желтоватый оттенок.
Гимнастика лица предотвращает появление морщин
Морщины - признак старения кожи, вызванного недостаточной выработкой коллагена. Гимнастика не может повлиять на этот процесс и предотвратить появление морщин. Зато с ее помощью можно укрепить мышцы лица и скорректировать мимические морщины.
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