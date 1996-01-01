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Что у лунатика на уме...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обычный среднестатистический лунатик - человек безвредный. Поднимется ночью, походит да и успокоится. Однако встречаются виды лунатизма, причисляемые медициной к общественно опасным

Лунатизм, то есть хождение во сне, встречается сравнительно редко. Ему подвержены около 3% детей и примерно 0,5% взрослых. Обычно лунатик всего лишь поднимается и ходит по дому, словно имеет перед собой некую определенную цель. Если его разбудить в этот момент, он сильно удивится: как и зачем он оказался в данном месте. Однако все чаще в последнее время встречаются виды сомнамбулизма, причисляемые к общественно опасным явлениям.

В 1987 году канадец Кен Паркс в состоянии глубокого сна вышел из дому, сел в машину и проехал на ней 23 км до места, где жили родители его жены. Открыл дверь, тихо войдя в дом... задушил тестя. Нанес ножевые ранения теще, от которых она скончалась. И начал бесцельно ходить по квартире. Соседи, увидевшие горевший в окнах свет глубокой ночью, позвонили сначала в дом, а затем набрали номер службы спасения.

Разбудила мистера Паркса прибывшая полиция. В убийстве он был признан невиновным, поскольку находился в лунатическом сне и не осознавал свои действия.

- Люди в таком состоянии не могут нести ответственности за свои поступки, поэтому оправдательный приговор совершенно справедлив, - заявил Нил Леви из Центра прикладной философии и общественной этики при Мельбурнском университете.

Другой специалист по сну, профессор Питер Бьюкенен из медицинского НИИ в Сиднее поведал куда менее грустную, а в чем-то даже пикантную историю своей пациентки. Замужняя женщина средних лет во сне уходила из дому и вступала в интимные контакты с незнакомцами. Эти ночные вылазки продолжались несколько месяцев. Разумеется, при пробуждении она ничего не помнила о своих интимных контактах. Истину обнаружил муж, который, как-то проснувшись и не увидев супруги, отправился ее искать. Застал в саду, где она занималась сексом с незнакомым мужчиной.

- В то, что подобные вещи проделываются в бессознательном состоянии, всегда очень трудно поверить, - признал профессор Бьюкенен. - Однако глубокое клиническое обследование подтвердило, что пациентка отнюдь не являлась нимфоманкой, а страдала тяжелой формой лунатизма.

Частым фактором, вызывающим у взрослых лунатизм, является стресс. Развитию сомнамбулизма неизменно предшествуют такие нарушения сна, как частые, до 3-4-х раз, пробуждения за ночь и постоянное говорение во сне. Если у человека появляются такие симптомы, ему, во избежание худшего, нужно немедленно обращаться к квалифицированному невропатологу.

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