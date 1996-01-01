Нарушение сна - признак интеллекта

Возникновение бессонницы зависит от степени образованности и пола человека

Возникновение нарушений сна зависит от степени образованности и пола человека. Более образованные женщины обычно спят спокойно, а вот интеллектуально развитые мужчины, наоборот, более подвержены бессоннице. Таков основной вывод научного исследования, результаты которого опубликованы в британском специализированном издании "Журнал эпидемиологии и общественного здравоохранения".

Исследование основано на данных изучения жизни около 40 тыс. жителей Тайваня старше 15 лет. Ученые учитывали их гражданское положение, профессию, образование, доход и число членов семьи младше 15 лет.

В итоге исследователи пришли к мнению, что образованные женщины, как правило, реже страдают бессонницей по сравнению с остальными представительницами прекрасного пола. У сильного пола такая зависимость была обратной. Нарушения сна более характерны для образованных мужчин, а их менее интеллектуально развитые собратья имеют тенденцию спать спокойно.

Авторы доклада сочли необходимым ознакомить публику с некоторыми своими выводами. "Во-первых, половые различия в области бессонницы могут в главной степени определяться наследственными биологическими различиями. А социальные факторы могут играть незначительную роль. Чтобы понять половые расхождения в бессоннице, нужно провести дополнительные исследования", - указали ученые.