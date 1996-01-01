Особенности летнего экстрима

Лето. Море. Вы лежите на пляже, шум моря убаюкивает... Подняв глаза к небу, видите проносящийся над вами парашют. А заходя в нагретое солнцем море, уворачиваетесь от причаливающих и отчаливающих виндсерфингов, а также от вынырнувших дайверов.

- Ух, как надоели, - скажете вы. Кому охота отдыхать, когда по головам купающихся проносятся серфингисты, а внизу шныряют любители подводных глубин.

Но, с другой стороны, понять любителей этих экстремальных видов спорта можно. Летний сезон короток, а адреналина требуется много. Понять чувства экстремалов можно, только испытав на себе ощущения от скорости, полета или погружения. Однако не всем это надо. А те, кто в принципе хотел бы попробовать, боятся, поскольку считается, что эти виды спорта крайне опасны. Оказывается, это не совсем так.

Опасны экстремальные виды спорта в двух случаях, когда начинающие спортсмены откровенно нарушают инструкции по технике безопасности и самостоятельно пытаются повторить то, что делают профессионалы. Это опасно практически в любом виде спорта. А также когда уже профессионалы пытаются совершить очень сложный трюк, явно переоценивая свои силы и умения.

Полеты во сне и наяву

У парашютистов (или скайдайверов) самый сезон летом, так как весной и осенью часты дожди, а парашюты в дождь не летают. При полетах на парашюте самое опасное - это нераскрывшийся парашют. Правда, такое бывает крайне редко: во-первых, есть запасной парашют, а во-вторых, существуют страхующие приборы, которые самостоятельно открывают запасной парашют, если человек сам не спешит открыть основной и летит вниз с большой скоростью.

Основной причиной происшествий в парашютном спорте является нарушение техники безопасности прыжков самими парашютистами. В подавляющем большинстве случаев - это травмы при приземлении. Чаще всего происходят переломы тазового пояса и бедер, компрессионный перелом позвоночника. Вопреки расхожему мнению, голеностопный сустав практически не страдает, если летать на современных парашютах-крыльях. Опасности подстерегают скайдайверов при налете на препятствия. Ими могут быть линии электропередач, бетонные заборы, столбы, автомобили. Не стоит приземляться на воду, поскольку тяжелое снаряжение быстро намокает и выбраться с таким грузом на берег не так-то просто. Очень важно правильно уложить купол парашюта, чтобы при его открытии не возникало никаких задержек или запутываний. Обо всех этих нюансах пользования парашютом подробно рассказывают на инструктаже перед прыжками. И обязательно нужно соблюдать все эти несложные правила. Тогда никаких травм не будет и прыжок с парашютом оставит самые незабываемые впечатления.

Море зовет, волна поет

Различные модификации серфинга прочно вошли в список экстремальных видов спорта - кайтсерфинг, виндсерфинг, серфинг. Ощущение скорости, полета над волнами, соленых брызг в лицо и власти над ветром надолго становятся наркотиком. Правда, иногда власть над ветром теряется, и тогда можно здорово упасть, при этом получить мачтой по голове (если это виндсерфинг). Или повредить связки или пальцы ног, если неправильно засунуть их в специальные петли для ног на доске.

Кайтсерфинг опасен неудачными приземлениями после прыжков. А прыжки в этом виде спорта бывают о-го-го какие - иногда спортсмены выпрыгивают на высоту 5-этажного дома. Но опять же, если соблюдать правила безопасности, то все неприятности можно свести к минимуму. Например, никогда не стартовать при ветре с берега, ведь тогда змей утянет вас по ветру в открытое море. Для старта предпочтительно выбирать свободную зону без купальщиков и лодок. Нужно стараться не оказываться со стороны ветра перед препятствием, так как сильный порыв ветра или невнимательность может бросить кайт на это препятствие. Нельзя кататься при очень сильном ветре, рядом с линией электропередач. И всегда нужно надевать спасательный жилет.

Самое плохое случается, когда серфингисты бьются об воду, теряют сознание и потом просто захлебываются.

Аквалангисты - это не игра!

Изучение морских глубин - занятие крайне увлекательное. Кроме красивейших рыб, кораллов, затонувших кораблей, подводных пейзажей дайвинг позволяет насладиться невесомостью собственного тела, свободой и плавностью передвижения.

Самой большой бедой дайвера является кессонная болезнь или баротравма легких. Обе этих неприятности подстерегают тех подводников, которые слишком быстро всплывают на поверхность. При этом внутреннее давление в легких становится намного больше внешнего и может произойти повреждение легких - баротравма.

Кессонная болезнь связана с нарушением выведения из организма свободного азота. Возникает она вследствие резкого снижения давления при подъеме с больших глубин. При быстром изменении наружного давления растворенный в крови и тканях азот превращается в газообразный. Пузырьки азота закупоривают кровеносные сосуды и вызывают резкие боли в мышцах, нарушение жизнедеятельности органов, параличи, потерю сознания и даже смерть. Поэтому рекомендуется не всплывать на поверхность быстрее пузырьков воздуха. Связано с накоплением азота в крови и такое опасное состояние, как азотное опьянение. Это опьянение сродни наркотическому - дайверы впадают в эйфорию на большой глубине и отказываются всплывать. И сидят там, пока не кончится воздух в баллонах.

Часты у дайверов травмы спины, так как нужно таскать тяжелое оборудование - баллоны с кислородом. Этого можно избежать, если носить тяжести с умом - поднимать баллоны двумя руками, не рывком, прижимая к себе, сгибая в коленях ноги, а не поясницу.

Экстремальный или опасный?

Однако по совокупности повреждений самыми травматичными видами спорта являются как раз те, в которых экстремальности мало - это футбол, волейбол, бокс, баскетбол и гандбол. Из разнообразного летнего экстрима самое опасное - это серфинг и скейтбординг. Да и то в рейтинге они стоят далеко позади футбола. Так что родителям стоит десять раз подумать, в какую секцию отдавать ребенка. В травматичный, но неэкстремальный футбол или в считающийся экстремальным дайвинг.

Есть мнение, что опасность этих видов спорта сильно преувеличена и является исключительно маркетинговым ходом. Позиционирование дайвинга или парашютного спорта как супер-мега-опасного, доступного некоему кругу элиты, весьма выгодно, потому что можно смело поднимать цены на снаряжение и оборудование до космических высот и оправдывать это повышенной безопасностью и надежностью. Ну и поскольку скорость, опасность и зрелищность больше волнуют молодежь, то эти виды спорта быстро обрастают собственной культурой - одеждой, музыкой, стилем жизни. А это весьма выгодно для самого широкого спектра рекламодателей.

Так что не бойтесь попробовать полетать на парашюте или покататься на серфинге. Экстремальность этих видов спорта заключается не в опасности, а в потрясающих ощущениях эйфории от скорости или высоты, выброса адреналина, способности преодолеть себя, а вовсе не в возможности сломать руки, ноги или получить сотрясение мозга. Это скорее относится к футболу.