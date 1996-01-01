Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Гормон счастья" продляет жизнь
Известно, что средняя продолжительность жизни постепенно увеличивается: мы живем дольше, чем наши прадедушки и прабабушки. Но жить дольше - не значит жить лучше. Ибо главное - сохранить здоровье и бодрость на долгие годы. Сложно? Совсем не так сложно, как кажется. Достаточно лишь немного изменить ваши устоявшиеся взгляды на повседневную жизнь, уделить себе чуть больше внимания - и тогда вы подарите любимому человеку (а ведь он - это и есть вы) не просто десять лет жизни, а годы счастья. Вот советы, разработанные специалистами Токийского института здоровья.
Ешьте овощи
Каждый день вы обязательно должны съедать хотя бы немного сырых овощей или фруктов. Кроме этого, необходимы вареные овощи и злаки. Полезнее всего овощи ярко-зеленой или ярко-оранжевой окраски (шпинат, морковь, тыква). Таким образом ваш организм будет получать необходимые витамины, минеральные вещества и растительные волокна.
Умейте отличать жиры... от жиров
Вопреки распространенному мнению, жиры необходимы организму, особенно в пожилом возрасте. Весь вопрос в том, какие именно жиры. В подсолнечном и оливковом масле содержатся ценные кислоты, необходимые для увеличения продолжительности жизни. Выпивайте ежедневно по чайной ложечке любого из этих масел. А вот употребление сливочного масла, сыра и мяса нужно сократить.
Учитесь двигаться и дышать
Воздух необходим организму гораздо больше воды и пищи. И не только для того, чтобы наполнить легкие. Воздух - ценное "горючее" для каждой из миллиардов клеток, поэтому необходимо уделять больше внимания технике дыхания. Проводите больше времени за городом и освойте хотя бы минимум несложных упражнений.
Ограничьте потребление табака и алкоголя
Возможно, разговоры о вреде курения и алкоголя уже набили оскомину. И все же: они являются причиной многих заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы, не говоря уже о всевозможных раковых опухолях.
Будьте счастливы
Все переживаемые нами эмоции остаются не только в "голове". Они управляют большинством физиологических реакций организма. Поэтому когда мы грустим или нервничаем, имунная система (система естественной защиты организма), перестает вырабатывать клетки Т и Б, которые защищают нас от инфекционных заболеваний и даже (!) рака. И наоборот, испытывая чувство полного удовольствия и наслаждения жизнью, мы укрепляем имунную систему и, следовательно, свое здоровье.
Заставляйте мозг работать
Если заставлять мозг интенсивно работать, он вовсе не переутомляется. Наоборот, в любом возрасте, а особенно в пожилом, необходимо постоянно "будить" зоны мозга, ответственные за память.
Расслабляйтесь
Современная жизнь постоянно преподносит ситуации, заставляющие нас чувствовать себя раздраженными или подавленными. Избегать их невозможно, поэтому вы должны научиться избавляться от напряжения. Не надо их копить! Находите время для пауз, во время которых вы можете успокоиться и расслабиться.
Лучше спать больше
Недаром говорят, что "утро вечера мудренее". Хороший сон не только проясняет мысли, но и позволяет организму дать необходимый отдых мускулам, замедлить сердечный ритм, понизить артериальное давление и наладить систему гормональных выделений. При замедленном темпе существования клетки лучше восстанавливаются, а мышцы снова обретают тонус. Известно, что даже раны быстрее затягиваются во сне.
Не кутайтесь
Как и любая другая, защитная система организма нуждается в постоянных тренировках. Если вы постоянно кутаетесь, носите теплую одежду, постепенно организм привыкает к тому, что зачем защищаться, если вы его постоянно оберегаете? Достаточно будет малейшего ветерка или небольшой инфекции, чтобы ваш организм сдался - вы заболели. Поэтому старайтесь не перегреваться и почаще проветривать квартиру: температура в комнате, где вы спите, не должна превышать16-170С.
Доставляйте себе удовольствие
Беседа с подругой или другом, что-то вкусное, хороший фильм или цветы: вы сами можете дополнить список маленьких радостей, доставляющих вам удовольствие. Они помогают головному мозгу вырабатывать сертонин, называемый также "гормоном счастья".
Ешьте меньше
Исследования показывают: все люди, благополучно перешагнувшие столетний рубеж, были умеренны в пище. Известный японский биолог Цусима Рой советует составлять дневной рацион из расчета 1500-2000 калорий в день. А в качестве непременного дополнения он рекомендует витамины А, Е и С.
Смейтесь!
Во время смеха работает гораздо больше мускулов, чем вы думаете: это не только мышцы лица, но и брюшного пресса, и диафрагмы, и желудка. Кроме того, смеясь, мы дышим особенно глубоко, что обновляет запасы кислорода в клетках, помогает расправить бронхи и легкие и освободить дыхательные пути.
Дарите друг другу ласку
Древняя японская медицина всегда стремилась найти способ достижения бессмертия. Она рассматривала сексуальные отношения как равноценный способ лечения, призванный восстанавливать внутреннюю энергию организма, основанную на слиянии мужского и женского начал. Акт любви как нельзя более подходит для обмена дополняющими друг друга элементами энергии.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"