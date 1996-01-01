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Можжевельник-антисептик
Вечнозеленый хвойный кустарник высотой до 2- 3 м, реже небольшое деревце. Цветет весной, плоды (шишкоягоды) созревают на второй год осенью.
Распространение
Можжевельник обыкновенный распространен в лесной и лесостепной зоне Европейской части России, Западной и Восточной Сибири.
На Дальнем Востоке (Приморье, Приамурье, Охотия) растет можжевельник даурский. Ареал можжевельника сибирского включает весь Дальний Восток, Сибирь, арктические районы европейской части России.
Химический состав
Во всех органах растения содержится эфирное масло со сходным составом. Содержание эфирного масла в шишкоягодах составляет 0,5-2%, стеблях - 0,25%, хвое - 0,18%, коре - 0,5%. Эфирное масло в основном содержит пинен, кадинен, камфен, терпинен, фелландрен, дипентен, сабинен, терпинеол, борнеол, изоборнеол, цидрол и др.
Применение
Можжевельник применяют как мочегонное средство у больных с отеками сердечного происхождения и при нарушениях солевого обмена. Препараты из этого растения назначают как дезинфицирующее и диуретическое средство при заболеваниях мочевыводящих путей, при заболеваниях легких, сопровождающихся отделением мокроты, а также при воспалениях носоглотки в виде полосканий. Для улучшения пищеварения препараты рекомендуются больным с недостаточной секреторной и моторной деятельностью желудка и кишечника, метеоризмом, желчнокаменной болезнью и холециститом. Настои шишкоягод используют для ингаляций и полосканий при заболеваниях верхних дыхательных путей. Хвоя хорошо подходит для лечебных ванн у больных, страдающих бессонницей, неврозами, вегетососудистой дистонией, радикулитом.
Плоды можжевельника противопоказаны при нефритах и нефрозах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых гастритах и колитах.
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