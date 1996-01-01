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Аптеки выверяют рецепты
К концу 2005 года на обеспечение льготников лекарственными средствами будет потрачено около 35 миллиардов рублей из запланированных 50,8 миллиарда. Такой прогноз на пресс-конференции в Москве дал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) Рамил Хабриев.
"Мы считаем, что объем средств, которые первоначально определялся с учетом потенциального всплеска спроса и непредвиденных обстоятельств, заведомо был завышен. Эта сумма не будет выбрана", - сказал он.
По мнению Хабриева, к концу 2005 года объем поставленных по программе дополнительного лекарственного обеспечения препаратов составит в денежном выражении порядка 35 миллиардов рублей.
Вместе с тем, отметил глава Росздравнадзора, окончательные итоги трудно прогнозировать, так как, несмотря на ожидаемый летний спад спроса, этого пока не происходит.
"В сентябре потребность вероятно будет расти", - отметил Хабриев. Он также сообщил, что на сегодняшний день в регионы в рамках перечня для льготников поставлено лекарств на 18 миллиардов рублей, а отпущено по рецептам на 11 миллиардов рублей.
Хабриев отметил, что 20-25% рецептов из предъявляемых и реализуемых "не берутся в оплату", так как либо неправильно заполнены, либо не имеют соответствующих кодов. "Аптеки и дистрибьюторы сейчас занимаются их выверением. Это тяжелая ручная работа", - сказал Хабриев.
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