Мне помогла малина

Мне долгое время пришлось лечиться от разных женских болезней. Перепробовала много лекарств и трав, собрала множество рецептов и советов. И вот какой выводя сама для себя сделала: всем женщинам, чтобы избежать "женских" проблем, нужно как можно больше есть свежей малины. Особенно полезна малина женщинам, страдающим миомой.

Каждый сезон вот уже несколько лет подряд я стараюсь съесть как можно больше этой замечательной ягоды, конечно, при этом не отказываюсь и от фитотерапии. И мое здоровье пошло на поправку. Так что мой совет женщинам - не забывайте об этом простом и вкусном рецепте. Тем более что сейчас самая малиновая пора.

Людмила К., г. Уссурийск.

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