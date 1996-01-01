Вот так перец!

Вся наша семья знает рецепт "фирменной" настойки, которую мы делаем из красного стручкового жгучего перца и используем в самых разных ситуациях. Например, для улучшения аппетита, при отравлении, при выпадении волос, при болях в суставах. Приготовить снадобье в домашних условиях очень легко. Итак, порежьте 50 г стручкового перца как можно мельче и залейте водкой (0,5 литра). Настаиваем 10 дней, периодически встряхивая, затем процеживаем. Принимать по 10-20 капель 2-3 раза в день перед едой для аппетита. Но если вы страдаете гастритом или другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с перцем лучше не экспериментировать.

Растирание готовим так: молотый перец смешать в соотношении 1/2 с растительным маслом, настоять две недели и применять для растирания суставов при невралгиях, радикулитах.

А вот с помощью сладкого перца можно избавиться от пигментных пятен. Нужно отжать сок, смешать его в равных количествах с морковным соком и протирать лицо.

Владимир Семенович, г. Владивосток.

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