Сушите травы на здоровье

Рубрику "Народная медицина" представляет Виктор ИВЛЯКОВ (dersukavalerovo@mail. ru), консультант по лекарственным растениям. В 1979 году начал работать над созданием музея женьшеня при совхозе "Женьшень". За 12 лет собрал 3000 подлинных предметов и документов, подтверждающих, что женьшень – феномен в истории человечества. В 1990 году предложил рецептуру адаптогенного травяного чая "Дерсу", организовал научные исследования и производство этого продукта. Ученик профессора Брехмана.

Баснописец писал: "Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза". Да, лето быстротечно. А там по осени, по зиме дети простыли, почки прихватило, грипп уж каждого подстерегает...

Сейчас сезон отпусков, поездок на дачи - самое время заняться заготовкой трав. Можно, конечно, в нужный момент пойти в аптеку. Но лично я много раз огорчался, когда вынужденно приходилось брать то или иное снадобье в коробочках неважного качества.

Не надо быть великим специалистом в области фармакогнозии, это наука, которая изучает лекарственное сырье, чтобы понять, что перед вами. Сырье должно быть звонким. Термин не научный, но емкий. Цветы ли, трава ли или побеги должны быть не пересушены и не иметь лишней влаги, сохранять естественные окраску, запах. А для этого надо сушить все, что вы собираетесь сохранить, в тени, на легком сквозняке, не очень уплотняя растения. Желательно на рамку натянуть не очень плотную льняную ткань.

10-15 видов лекарственных растений, которые у всех на слуху и которые, скорее всего, пригодятся зимой, вам же не нужны в промышленных объемах. 200-300 граммов каждого растения вполне достаточно. Однозначно надо подписать год сбора, а хранить в банках темного стекла.

Пластиковую тару, включая полиэтиленовые мешки, желательно не использовать, потому что те же эфирные масла могут взаимодействовать с пластмассой. Нет темного стекла - храните в обычных банках. Лишь бы они стояли в темном, без доступа света, шкафу.

Зная состояние здоровья своих родных, конечно, легче сообразить, что, собственно, нужно семье. Крапива как пищевой, поливитаминный продукт явно лишней не будет. Она будет полезна в семьях, предрасположенных к злокачественным заболеваниям, где есть проблемы с печенью. Она же хороша как кровоочистительное средство, чтобы было меньше проблем с прыщами.

Насушите себе на здоровье ягод смородины, да и листья пригодятся. Побеги малины с листьями как неплохое противовирусное средство также лишними не будут. Они более чем полезны при болезненных менструациях.

Не забудьте про таволгу, которая встречается чуть ли не на каждом шагу на влажных лугах и среди кустарников. Согласно наблюдениям отдела лечебных растений народного института натуропатии, цветки таволги обладают антивирусным действиям благодаря гаултерину, из которого при гидролизе образуется метиловый салицилат. Применение цветков таволги дает клиническое излечение при респираторной инфекции через день, при герпесе через 2-3 дня, при опоясывающем лишае, длящемся обычно 2-3 месяца, через 5 дней. Противопоказаний и отрицательных побочных действий не обнаружено.

Разумеется, есть общие правила - делать сборы подольше от города и оживленных трасс, поскольку содержание свинца в растениях может зашкаливать все мыслимые нормы. Единственное исключение, я допустил бы для аморфы кустарниковой (Аmorfa fruticosa L). Это декоративный, красиво цветущий кустарник из семейства бобовых. Цветки у нее образуют метелку темно-лилового цвета. А вообще аморфа иностранка, родом из Северной Америки. Я видел ее в Уссурийске, в дендрарии Горнотаежной станции, во Владивостоке на Океанском проспекте, на вершине БАМа - там, где конечные остановки.

Цветет в июне-июле, затем образует продолговатые бобы длиной 7-9 сантиметров. Семена мелкие, гладкие, коричневые. Обладают хорошим седативным действием при вегетативных неврозах. Для этого берут 6 семян и превращают их в порошок в ступке или в кофемолке. Принимают 3 раза в день после еды.

Меня, конечно, радуют крепкие нервы, и цветение ее нравится. Однако удивляет в аморфе другое. Из 350 растений, проверенных на акарицидность, т.е. способность убивать клещей и на репелентность, их отпугивать, аморфа кустарниковая показала выдающийся результат. Экстракт, полученный из стручков и листьев с помощью ацетона или хлороформа, со страшной силой отпугивает энцефалитных клещей. После отгона этих растворителей концентрат разбавляли в 100 раз. Так вот клещи огибали помеченное место за 20 сантиметров и не имели никого желания приближаться далее. А если их все-таки насильно опрыскать, то не выживало ни одно насекомое.