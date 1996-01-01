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Врач - трансфузиолог Кирилл Косилов: Мечта Дориана Грея сбывается
Проблемой долголетия занимаются сотни научных институтов по всему миру. Все большую популярность стали приобретать поиски внутреннего омоложения - условно говоря, приостановка хода биологических часов с помощью генной инженерии и клеточной терапии. Почти два года не сходит со страниц периодических изданий, телеэкранов вопрос о лечении стволовыми клетками. Чем вызвано подобное пристальное внимание? Где правда о реальной ситуации с результатами клеточной терапии, а где вымысел?
Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы обратились к доктору медицинских наук, трансфузиологу, заведующему лабораторией Дальневосточного филиала ВСНЦ СО РАМН Кириллу Владимировичу Косилову.
- Кирилл Владимирович, давно вы занимаетесь стволовой терапией?
- Официально- с момента подписания договора с АНО "Центр новых медицинских технологий в Академгородке", работающемна базе Новосибирского научно-исследовательского института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Академии медицинских наук. Моей задачей было обеспечить консультативную медицинскую помощь при различных заболеваниях стволовыми клетками в рамках научных разработок центра. Однако интерес к этому перспективному направлению, безусловно, возник значительно раньше.
- Так почему же столько копий ломается вокруг стволовой клетки? На "круглом столе" в московской медицинской академии им. Сеченова из уст академиков звучали очень резкие высказывания в адрес тех, кто использует клеточную терапию в качестве лечебного средства.
- Чтобы ответить на этот вопрос, мне необходимо сказать несколько слов о сущности этого метода лечения и омоложения.
Итак, стволовая клетка - это незрелая клетка, способная к самообновлению и развитию в любые специализированные клетки организма- клетки кожи, печени, сердца, любые другие. Есть несколько способов получения стволовых клеток- из эмбриона на разных стадиях его развития, из пуповинной крови и плаценты у взрослого человека. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Эмбриональные стволовые клетки получают, как правило, на самой ранней стадии развития эмбриона из области, которая дает начало всем органам и тканям будущего организма. Наиболее хорошо изучены стволовые клетки взрослого человека, находящиеся в костном мозге, - это так называемые гемопоэтические или кроветворные клетки. Взрослые стволовые клетки присутствуют в малых количествах и во многих других тканях - головном мозге, тканях глаза, коже, мышцах, стенках кровеносных сосудов, желудочно-кишечном тракте. Они могут восстановить практически любое повреждение, превращаясь на месте в необходимые организму клетки. Основная сложность широкого клинического применения взрослых стволовых клеток заключается в их малочисленности и трудности выделения.
Вообще говоря, наиболее перспективным направлением клеточной терапии, на мой взгляд, можно считать мобилизацию организма на запуск собственных процессов регенерации с помощью стволовых клеток, то есть использование феномена эпиморфической регенерации, свойственной некоторым животным - например тритону или рыбе-зебре. Конечно же, это дело весьма отдаленного будущего.
- И тем не менее стволовая терапия уже предлагается на рынке медицинских услуг?
- Я уже сказал, что медицинское использование феноменов стволовых клеток находится в периоде развития. Методики массового применения только разрабатываются. С другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы осталось впечатление, будто клеточная терапия - это очень далекое будущее. В России в настоящее время клеточная терапия уже проводится совершенно легально. В мае 2002 года на заседании Президиума РАМН под председательством ректора РГМУ академика В.Н. Ярыгина, была утверждена отраслевая программа "Новые клеточные технологии - медицине" на 2002 -2010 гг. А в июне этого года Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития впервые выдала разрешение на применение медицинской технологии с использованием стволовых клеток Научно-исследовательскому лечебно-реабилитационному центру "Институт биологической медицины". Главный врач, директор института, академик РАЕН Юрий Блошанский считает, разрешение Минздрава на продолжение изучения и внедрения методики, разработанной Институтом биологической медицины, уже через год позволит распространить данную методику в другие медицинские учреждения.
- То есть в Приморье получить стволовую терапию в настоящее время невозможно?
- Насколько мне известно, Институт биологической медицины (ИБМ) ведет переговоры с несколькими лечебными учреждениями края о сотрудничестве и партнерстве в использовании клеточных технологий. С Краевым клиническим центром охраны материнства и детства, с Приморским краевым диагностическим центром. Пока речь идет о том, что данные учреждения, действующие по договору с ИБМ, проводят предварительное обследование и дают направление, по которому пациента принимают и проводят курс лечения либо ревитализации, омоложения, гарантируя четко обозначенный и документально оформленный результат. Стоимость ревитализации, включая обязательное иммунологическое, генетическое исследование и определение биологического возраста, достигает значительной суммы. Лечение заболеваний еще дороже - при том что проводится оно немногим выше себестоимости. К сожалению, эти процедуры пока доступны немногим. Что же делать остальным? Прежде всего, тем же Институтом биологической медицины синтезирован ряд препаратов, стимулирующих активный рост и размножение собственных стволовых клеток в тканях - так называемых биостимуляторов роста СК. Появятся они, надо полагать, в самое ближайшее время, может быть, этой осенью. Стоимость их должна быть весьма умеренной. Во - вторых, и, наверное, это главное направление, распространение методики, обозначенное академиком Блошанским, а также других методик, в частности, созданных лабораторией стволовой клетки Новосибирского института химической биологии и фундаментальной медицины, должно предполагать открытие филиалов этих учреждений на территории края.
- А что за специальность такая редкая - трансфузиолог?
- Трансфузиология - раздел прикладной медицины, включающий работу с кровью и кровезаменителями: переливание и заготовка крови и ее компонентов, гемодиализ, гемосорбция, плазмоферез, другие способы работы с жидкостями организма. Отдельно хотелось бы сказать о плазмоферезе. Говоря простыми словами, это метод очищения крови, при котором удаляется часть плазмы с растворенными в ней конечными продуктами обмена веществ, физиологически агрессивными фрагментами молекул, токсинами, а форменные элементы крови возвращаются в кровяное русло. Метод плазмофереза используется в клинической практике, на мой взгляд, совершенно недостаточно, ведь показания для него чрезвычайно широки: от кожных заболеваний и аллергических реакций до хронических заболеваний внутренних органов. Плазмоферез можно использовать и для повышения качества жизни: пройдя такую процедуру, человек начинает чувствовать себя обновленным, появляется легкость движений и ясность мысли, а в сочетании с озонотерапией - позитивные перемены в настроении, резкое повышение работоспособности.
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