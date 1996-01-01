Полгода плохая погода...

Вот уже больше двух месяцев жители Владивостока практически не видят солнца. Между тем в Приморье, где большая часть населения - выходцы из солнечной Украины, многие люди по настоящему страдают от длительного отсутствия света и тепла. Продолжительное ненастье вызывает депрессию.

О том, как непогода действует на человека и его работоспособность и как с этим бороться, рассказала в интервью "ЗР" врач-психотерапевт, директор владивостокского центра "Успех" Ольга ЛЕНСКИХ:

- Владивосток в полной мере испытывает на себе влияние различных циклонов. В городе летом устанавливается муссонный климат с большим количеством осадков, высокой положительной температурой и повышенной влажностью, достигающей периодически 95-100%. Ухудшает климат и нестабильное атмосферное давление.

В такую погоду резко повышается тонус парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что неблагоприятно сказывается на психике. У большинства людей наблюдается продолжительный ночной сон без чувства отдыха. Переход к активному бодрствованию по утрам замедляется. В течение всего дня многие люди жалуются на сонливость, обильное потоотделение. У них снижается физическая и психическая активность. Несмотря на такое состояние, внимание и способность к сосредоточению остаются хорошими. Но страдает творческий потенциал личности. Отмечается бедность идей, угнетенность, апатичность, отсутствие побудительных мотивов и масса неврастенических проявлений.

Владивостокцы, остающиеся в городе на лето, уже привыкли к такому состоянию, но в этом году природа, похоже, превзошла себя: солнечные дни редки, а дожди, наоборот, весьма часты. Иногда кажется, что небо так и останется серым навсегда и всегда будет капать с него морось, переходящая в ливень и обратно. Такая погода плохо действует непосредственно на психику и опосредованно через сердечно-сосудистую систему. Количество кислорода, поступающее к головному мозгу, уменьшается из-за "некачественной" работы сердца. Ухудшается настроение, появляются раздражительность, плаксивость. Фон настроения может снижаться до депрессивного. В это время обостряются психические заболевания.

Для того чтобы при такой погоде чувствовать себя хорошо, необходимо соблюдать некоторые правила. Для поддержания хорошей работоспособности и настроения по утрам необходимо принимать прохладный душ, в течение дня пить отвар тонизирующих трав или принимать адаптогены, на ночь принять солевую ванну. Хороший эффект дает аутотренинг.

Можно улучшить настроение и так: украсить свой офис или квартиру яркими воздушными шарами, цветами как искусственными, так и живыми, стены лучше красить в нежные желтый, салатный цвета или в теплый персиковый. Несмотря на серую и дождливую погоду, необходимо позаботиться о яркой, радостной одежде.

Если же у вас обострились нервно-психические заболевания, то лучше обратиться к специалистам.

Впрочем, от таких состояний есть и польза. Легкое депрессивное настроение можно использовать для творчества, для построения планов на будущее, обдумывания новых замыслов. Такое настроение предполагает стремление к уединению. А что может быть лучше для обдумывания дальнейшего выбора?

Кстати, всех нас ждет еще одна напасть - 7 августа начнется новолуние. В момент рождения новой Луны увеличивается количество жидкости в природе и, конечно же, в организме человека, особенно в головном мозге, что повышает возбудимость нервных клеток. Легко возбудимые люди становятся более раздражительными, у детей усиливается сноговорение и непослушание. У тех, кто особо зависим от Луны, может появиться лунатизм. Многие люди в этот период жалуются на головную боль, внутренний психический дискомфорт. Психика в этот период очень неустойчивая, количество непредсказуемых поступков увеличивается.

Чтобы не вступать в конфликтные отношения с близкими и друзьями, о чем потом можете пожалеть, рекомендую в дни новолуния принимать отвары мочегонных трав или есть побольше укропа, огурцов, арбузов. Раздражительность можно снимать физическим трудом. Если вы особенно зависимы от влияния Луны, лучше обратитесь к специалистам.