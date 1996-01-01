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Наркоманов будут лечить в Китае
Соглашение о сотрудничестве в области лечения наркозависимых пациентов подписано между Центром лечения наркоманов китайской провинции Хэйлунцзян и Центром лечения наркоманов Приморского края. Стороны намерены активизировать техническое сотрудничество в этом направлении, а также осуществлять обмен пациентами с целью их лечения.
Как сообщил руководитель Центра лечения наркоманов Хэйлунцзяна БИ ШИМЭЙ, еще в прошлом году Центр приступил к обсуждению с российской стороной возможностей сотрудничества. И уже принял 8 пациентов из России, которые прошли лечение от наркозависимости с помощью традиционной китайской медицины и продемонстрировали положительные результаты лечения. В связи с этим стороны согласились организовать при хэйлунцзянском Центре курс специального лечения для российских пациентов. В ходе лечения будут применены новые методы и технологии.
Главный врач-нарколог Приморского края Людмила МИХАЛЕВА отметила, что положительные результаты лечения российских пациентов с помощью традиционной китайской медицины завоевали доверие россиян. Причем сравнительно низкие расходы на лечение в Китае привлекают российских пациентов, которые предпочитают проходить курс лечения вдали от родных мест.
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