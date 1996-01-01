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Дождь прошел, пошли грибы. Столяр делает гробы...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ситуацию со сбором и заготовкой грибов в окрестностях Владивостока с точки зрения медицины комментирует врач-токсиколог, заведующая Центром токсикологии 2-й городской больницы, более известной как "тысячекоечная", Галина ПОПОВА:

- Пока отравлений грибами у нас не было. Тем не менее советую быть осторожными при приготовлении грибов в пищу. При неправильной обработке можно отравиться любыми грибами, даже самыми распрекрасными. В домашних условиях, как бы вы ни старались, невозможно соблюсти необходимые требования для приготовления консервированных продуктов. Консервы с грибами могут стать бомбой замедленного действия. Закатали летом - отравились зимой. Где гарантия, что банка с груздями, припасенная для новогоднего стола, не поражена микробами ботулизма?

По данным различных медицинских источников, все мероприятия по лечению таких пострадавших безрезультатны, если с момента отравления прошло 48 часов. Почти как при нежелательной беременности: чуть опоздали - и пожинайте плоды своего кратковременного удовольствия. К примеру, после употребления в пищу бледной поганки у человека через двое суток наступает необратимый процесс поражения печеночных клеток. А это уже конец! Но противоядия при отравлении бледной поганкой, самым ядовитым грибом в мире, до сих пор не придумали.

Симптомы отравления в зависимости от сорта грибов проявляются через различные сроки. После мухомора - через полчаса, после поганок - через семь часов, но для всех грибов они одинаковые: боли в животе, рвота, понос, головокружение, замедление пульса, колики, судороги. Для облегчения мучений надо любым способом вызвать рвоту, а затем - немедленная госпитализация. Самолечение категорически противопоказано, - говорит Галина Александровна.

Кстати, согласно статистике Центра токсикологии 2-й городской больницы Владивостока, пик отравлений грибами в Приморье приходится на август и сентябрь. Поэтому критические дни у токсикологов еще впереди.

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