Синдром выгорания

8 июля дело о главвраче приморского краевого СПИД-центра будет рассматривать Приморская коллегия судей. Это будет уже восьмой по счету процесс, инициированный департаментом здравоохранения администрации края, который должен выдержать Николай БЕРЕЗКИН.

8 лет он возглавлял СПИД-центр и уже полтора года защищает в суде свое право на профессию. А мы возьмем на себя смелость утверждать, что и наше право на жизнь. Сегодня можно говорить уже даже не об эпидемии СПИДа в Приморье, а о пандэмии - в Уссурийске и Находке степень зараженности населения ВИЧ сейчас характеризуют как сверхвысокую.

"За вызывающее поведение"

Всего в Приморье официально зарегистрировано 6 тысяч ВИЧ-инфицированных. Край находится на 1 месте по количеству инфицированных на Дальнем Востоке и на 10-м - в России. Степень зараженности характеризуется как высокая. В этой ситуации СПИД-центр, как уже показала жизнь, единственное учреждение, куда за квалифицированной медпомощью могут обратиться ВИЧ-инфицированные. Говорить в других медучреждениях о своем диагнозе они боятся, учитывая отношение к проблеме в обществе и то, что другие врачи опасаются с ними работать. Сюда идут с разными проблемами - психологическими и социальными. О своих проблемах они не могут говорить ни на работе, ни друзьям - это моментально делает их изгоями.

Все это время коллектив приморского краевого СПИД-центра лихорадит. Еще бы! Ведь на этом предприятии первое лицо меняется каждые 2-3 месяца? А тут не просто какое-нибудь заведение - медицинское учреждение, где нестабильность смерти подобна в буквальном смысле.

"ЗР" уже обращался к теме смены главврачей медучреждений края, но эта история уникальна тем, что Николай Березкин - единственный из них не смирился со своей участью, стал бороться, подал в суд на краевую администрацию за свое незаконное увольнение и выиграл процесс.

Правда, потом было еще 6 судов и бесчисленное множество проверок деятельности центра. Но и все остальное он тоже выиграл. Причем сделал это сам - без адвокатов. Доказал крайздраву, себе и своим сотрудникам, что нет никаких оснований для увольнения. Ценой здоровья - в какой-то момент сердце не выдержало, и Березкин оказался в инфарктном отделении. Впрочем, что причин для увольнения не было, не скрывали и в крайздраве. Руководитель департамента так прямо и сказал коллективу: "За вызывающее поведение".

Что это за причина, персонал не понял, но задумался. Ведь если главврача можно уволить только за это, то что говорить о простом враче или тем более санитарке? Народ затих и стал ждать, чем закончатся проверки, которые вскоре были назначены. Через некоторое время сотрудники прокуратуры, приходя с очередным визитом в центр, уже сами говорили: как вы нам надоели, мы же все, что можно было, проверили, ну нет у вас нарушений, когда это кончится? Березкин ведь выиграл суды не только по своему увольнению, но и по платным услугам. Никаких нарушений проверки не обнаружили. Все было чисто.

Люди, чего греха таить, поначалу думали: просто так никого с должности не снимают. Финансовые нарушения, в принципе, можно найти на любом предприятии, так что, может, и правда махинации какие-то имели место. Но вот когда разные судьи подтвердили, что не было ничего, что увольнение незаконно, тут коллектив встал на дыбы.

Врачи говорят...

Мы беседуем в одном из кабинетов центра. Врачи, перебивая друг друга, говорят в принципе об одном:

- Вы представляете, что происходит с имиджем центра, когда каждые два месяца меняется наш руководитель. Вот один только случай... Мы работаем со Всемирным банком, который выделяет нам серьезное по сумме и стабильное финансирование. На эти деньги мы можем модернизировать лабораторию и приобретать лекарства - это то, на что нам сегодня не хватает средств. Банк просто так денег не дает, мы вели длительные переговоры о финансировании нашего проекта, сумели убедить специалистов, подходит время для оформления документов - и тут у нас меняется главврач. Мы как-то объясняем, что такое бывает, но что это ничего не меняет в наших планах, успокаиваем их, начинается работа над документами, наступает момент, когда нужно их подписывать - и тут возвращается прежний главврач. Банкиры в шоке: мало того, что нужно переделать все документы, а их, поверьте, очень много, так еще непонятна и сама ситуация. Мы снова объясняемся, переделываем документы, подписываем, и тут снова меняется первое лицо. Представляете, что о нас думают?

- Мнение коллектива, когда принималось решение об увольнении Березкина, никто не спрашивал. Мы понимаем, что должность главврача не выборная, а назначаемая. Но мы пережили здесь уже четырех главврачей, и только при Березкине центр стал тем, что он есть сейчас - поликлиника, стационар и лаборатория. Коллектив стабильный, при том что зарплата невысокая - 6-7 тысяч рублей и при высокой интенсивности труда. Наш центр - учреждение открытого типа, куда обращаются не только ВИЧ-инфицированные, но и остальное население с различными инфекциями (хламидии, цитомегаловирусы, герпесы). Поликлиника принимает 200-230 человек в неделю. Наша лаборатория является арбитражной. Ей больше всего доверяют другие медучреждения, нередки случаи, когда мы снимаем диагноз ВИЧ, поставленный другими. 80% наших врачей - высшей категории, мы постоянно участвуем в международных симпозиумах.

- Кому и зачем нужно, чтобы центр возглавил другой человек? Это главный вопрос. Мы знаем, что сейчас в целом на государственном уровне идет "накат" на медицину. Во главе медучреждений ставятся непрофессионалы, основная цель которых далека от медицины -подготовить предприятие к приватизации. А в данном случае? Наше здание, которому в следующем году исполнится 100 лет, вряд ли интересно. Оборудование действительно ценное - у нас уникальная лаборатория, лучшая на Дальнем Востоке среди лабораторий госмедицины. Правда, частным клиникам мы уступаем. Есть информация, что нас хотят присоединить к другому медучреждению, а это означает не только проблемы с финансированием. Страшнее, что размываются цели - наши больные становятся никому не нужны. Никто не будет целенаправленно заниматься их лечением и профилактикой. Что будет с людьми тогда? Где гарантия, что больные, чтобы отомстить обществу, не начнут СПИД-террор?

...Добавим, что "синдром выгорания" для работников СПИД-центра - обычная вещь. Их работа приравнивается к работе в отделениях онкологии и хосписах, где находятся безнадежные больные. Работать больше пяти лет в таких местах опасно для собственного здоровья. У врачей, которые знают, что обречен каждый больной, тоже случаются срывы. И вот теперь вместо того, чтобы думать о больных, они тратят свои нервные клетки еще и на эти переживания...