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Близорукость станет нормой
Ведущие офтальмологи России сделали неутешительный прогноз: в недалеком будущем небольшая близорукость в 1-1,5 диоптрии станет нормой для человека.
Дело в том, что изначально наши глаза не были задуманы природой для работы вблизи. Мы пишем, читаем, работаем за компьютером. А значит, нагрузка на зрительный аппарат увеличилась. Об этом сообщил генеральный директор МНТК "Микрохирургия глаза" Христо ТАХДИЧИЛИ.
А ведь в естественных условиях обитания лишь 20% информации человек должен получать с относительно близкого расстояния, а оставшиеся 80% приходятся на средние и большие расстояния. Однако появление письма, книг, телевидения, компьютеров, искусственного освещения изменило вышеупомянутую пропорцию до ровно обратной. Таким образом, подавляющее количество информации современный представитель homo sapiens получает с очень небольшого расстояния. Поэтому неудивительно, что нагрузка на глаза возросла в сотни раз.
Директор НИИ глазных болезней РАН Сергей АВЕТИСОВ сказал, что небольшая близорукость в настоящее время считается своеобразной реакцией организма на сложившуюся ситуацию. По сути это можно назвать попыткой нашего тела компенсировать различные негативные влияния внешней среды.
Наиболее распространены нарушения зрения среди программистов, операторов, а также людей, которые работают с токсичными веществами. Помимо этого ученые выявили еще один любопытный факт. Дело в том, что слепотой и слабовидением чаще страдают мужчины, нежели женщины.
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