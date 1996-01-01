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Близорукость станет нормой

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ведущие офтальмологи России сделали неутешительный прогноз: в недалеком будущем небольшая близорукость в 1-1,5 диоптрии станет нормой для человека.

Дело в том, что изначально наши глаза не были задуманы природой для работы вблизи. Мы пишем, читаем, работаем за компьютером. А значит, нагрузка на зрительный аппарат увеличилась. Об этом сообщил генеральный директор МНТК "Микрохирургия глаза" Христо ТАХДИЧИЛИ.

А ведь в естественных условиях обитания лишь 20% информации человек должен получать с относительно близкого расстояния, а оставшиеся 80% приходятся на средние и большие расстояния. Однако появление письма, книг, телевидения, компьютеров, искусственного освещения изменило вышеупомянутую пропорцию до ровно обратной. Таким образом, подавляющее количество информации современный представитель homo sapiens получает с очень небольшого расстояния. Поэтому неудивительно, что нагрузка на глаза возросла в сотни раз.

Директор НИИ глазных болезней РАН Сергей АВЕТИСОВ сказал, что небольшая близорукость в настоящее время считается своеобразной реакцией организма на сложившуюся ситуацию. По сути это можно назвать попыткой нашего тела компенсировать различные негативные влияния внешней среды.

Наиболее распространены нарушения зрения среди программистов, операторов, а также людей, которые работают с токсичными веществами. Помимо этого ученые выявили еще один любопытный факт. Дело в том, что слепотой и слабовидением чаще страдают мужчины, нежели женщины.

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