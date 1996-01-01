"Скорые" всех напугали

Шесть новых машин скорой медицинской помощи во вторник вызвали переполох в центре Владивостока.

Колонна "скорых" на приличной скорости шла по оживленным магистралям города с включенными мигалками и сиренами, вызывая тревогу у многочисленных пешеходов и автолюбителей. Что это было, объяснил главный врач городской станции скорой медицинской помощи Сергей ЛЕБЕДЕВ. Утром на центральной площади города состоялась торжественная церемония вручения новых машин "скорой помощи" в рамках программы "Развитие службы скорой медицинской помощи в городе Владивостоке".