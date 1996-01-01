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Формула летней свежести
Как правильно выбрать средство от пота и грамотно им пользоваться? - Наталья Л., г.Владивосток.
На вопрос читательницы отвечает кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Мария Тарасова:
- Еще несколько лет назад самой распространенной формой дезодоранта был спрей, а дезодорант-стик считался верхом технологических достижений. Сегодня спреи отходят на второй план, а самыми популярными стали "шарики" и стики. Их теснят новинки - гели и кремы.
Появление дезодорантов-кремов многие производители считают значимой тенденцией. Благодаря своей мягкой основе они деликатно действуют на кожу, что особенно актуально после бритья подмышечных впадин. Шариковые дезодоранты более мягкие, не раздражают кожу. Стики обеспечивают ощущение сухости, не оставляют следов. Зато спреи придают ощущение свежести, которого вряд ли можно ждать от стиков и "шариков".
Избежать покупки некачественного продукта можно только в том случае, если внимательно ознакомиться с его составом. Так, если вы обладательница чувствительной кожи, ваш дезодорант или антиперспирант не должен иметь в своем составе спирта, красителей и консервантов. Качество продукта подтвердит указание на то, что в составе имеются витамины, например, В5, отвечающий за увлажнение кожи. Для жирной или нормальной кожи подойдет дезодорант или антиперспирант, содержащий ланолиновую кислоту или спирт, а также масло авокадо, хлоргидрат алюминия, фарнезол.
Летняя жара не оставляет нам выбора: дезодоранты необходимы всем.
Но помните: потоотделение - это защитная функция организма. Пейте больше воды и принимайте душ, по меньшей мере, два раза в день - утром и вечером. Не стоит надевать и обтягивающие наряды. А вот в свободном костюме из льна, хлопка или натурального шелка вы будете чувствовать себя комфортно.
Правильно подберите диету. Исключите пряности, специи, алкогольные напитки, сладкую газировку, которые активизируют работу потовых желез. Пейте чай с лимоном, минеральную воду без газа, ешьте мороженое, баклажаны, помидоры. Тогда температурный баланс будет сохранен, и вы будете чувствовать себя комфортно.
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