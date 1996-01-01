www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Группа крови и характер

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа крови человека не зависит от расы, пола или возраста. Она передается по наследству и до конца жизни неизменна. В какой-то степени она предопределяет наши наклонности, характер и привязанности. Это подтвердили исследования более миллиона жителей японских островов.

Японский ученый так охарактеризовал людей с разными группами крови:

1. Группа (0). Обладатели этой группы крови энергичны, общительны, у них крепкое здоровье, сильная воля. Устойчивы к неврозам, быстро восстанавливают силы. Они не лишены эмоциональности, неутомимы в стремлении к успеху и лидерству. В то же время очень ревнивы, суетливы и амбициозны. Все это, однако, не мешает им быть хорошими друзьями. 2. Группа (A). Эти люди старательны и обязательны, добросовестно относятся к делу, работают даже в условиях сильного стресса. Хорошие друзья и, как правило, люди способные. Во всем любят гармонию, спокойствие и порядок. Чувствительны, терпеливы и доброжелательны. Они - максималисты. Их недостатки - упрямство и неспособность расслабиться.

3. Группа (B). Такой группой крови обладают люди деликатные, впечатлительные, спокойные, но предъявляющие очень высокие требования - к самим себе и к окружающим. Как правило, это индивидуалисты - явные, неприкрытые, склонные поступать как им нравится. Они легко ко всему приспосабливаются, гибки и не страдают отсутствием воображения. Властные и творческие личности. Однако желание быть независимыми иногда может превратиться в их слабость.

4. Группа (AB). Чаще всего эти люди руководствуются в жизни эмоциями и чувствами, которые берут верх над здравым смыслом и расчетом. Спокойны и уравновешенны. Обычно их любят друзья и знакомые. Они умеют развлекать, тактичны и справедливы по отношению к окружающим. Но иногда бывают резки. Кроме того, с трудом принимают решения. Они мыслители. Больше всего конфликтуют сами с собой.

Комментарий иммунолога Виктора Печерского:

Все так, но я бы еще добавил, что людям с первой группой крови полезен физический труд. И, представьте, им не вредит алкоголь! Те, у кого вторая группа, переносят спиртное с трудом. И еще добавление: людям с первой группой крови больше подходит говядина и куры, а обладателям второй группы - свинина. Они ее лучше усваивают. Для третьей группы - баранина и крольчатина.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru