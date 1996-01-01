Группа крови и характер

Группа крови человека не зависит от расы, пола или возраста. Она передается по наследству и до конца жизни неизменна. В какой-то степени она предопределяет наши наклонности, характер и привязанности. Это подтвердили исследования более миллиона жителей японских островов.

Японский ученый так охарактеризовал людей с разными группами крови:

1. Группа (0). Обладатели этой группы крови энергичны, общительны, у них крепкое здоровье, сильная воля. Устойчивы к неврозам, быстро восстанавливают силы. Они не лишены эмоциональности, неутомимы в стремлении к успеху и лидерству. В то же время очень ревнивы, суетливы и амбициозны. Все это, однако, не мешает им быть хорошими друзьями. 2. Группа (A). Эти люди старательны и обязательны, добросовестно относятся к делу, работают даже в условиях сильного стресса. Хорошие друзья и, как правило, люди способные. Во всем любят гармонию, спокойствие и порядок. Чувствительны, терпеливы и доброжелательны. Они - максималисты. Их недостатки - упрямство и неспособность расслабиться.

3. Группа (B). Такой группой крови обладают люди деликатные, впечатлительные, спокойные, но предъявляющие очень высокие требования - к самим себе и к окружающим. Как правило, это индивидуалисты - явные, неприкрытые, склонные поступать как им нравится. Они легко ко всему приспосабливаются, гибки и не страдают отсутствием воображения. Властные и творческие личности. Однако желание быть независимыми иногда может превратиться в их слабость.

4. Группа (AB). Чаще всего эти люди руководствуются в жизни эмоциями и чувствами, которые берут верх над здравым смыслом и расчетом. Спокойны и уравновешенны. Обычно их любят друзья и знакомые. Они умеют развлекать, тактичны и справедливы по отношению к окружающим. Но иногда бывают резки. Кроме того, с трудом принимают решения. Они мыслители. Больше всего конфликтуют сами с собой.

Комментарий иммунолога Виктора Печерского:

Все так, но я бы еще добавил, что людям с первой группой крови полезен физический труд. И, представьте, им не вредит алкоголь! Те, у кого вторая группа, переносят спиртное с трудом. И еще добавление: людям с первой группой крови больше подходит говядина и куры, а обладателям второй группы - свинина. Они ее лучше усваивают. Для третьей группы - баранина и крольчатина.