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Минеральная вода: средство от недуга или...
Прилавки магазинов просто ломятся от обилия бутылок с минеральной водой, но что скрывается за красивыми, многообещающими этикетками? Как разобраться во всем этом многообразии, каковы правила употребления минеральной воды - на эти и другие вопросы мы попросили ответить заведующую лабораторией медицинских проблем сердечно-сосудистых и выделительных систем НИИ медицинской климатологии и оздоровительного лечения Марину Антонюк.
- Марина Владимировна, что собой представляет минеральная вода?
- Это природная вода из естественных подземных источников, насыщенная полезными элементами и не содержащая загрязнений. Благодаря особой структуре ее нередко называют "живой". Минеральная вода бывает столовой, лечебно-столовой и лечебной. Столовые (питьевые) воды имеют общую минерализацию не более 1 грамма на литр. У лечебно-столовых этот показатель может достигать 10 граммов на литр. Они содержат микроэлементы, оказывающие лечебное действие на организм, и применяются в лечебно-профилактических целях либо в качестве столового напитка при несистематическом употреблении. Лечебные же воды с повышенным содержанием солей (более 10 граммов на литр) и биологически активными компонентами используются строго по назначению врача.
- Какие документы должен получить производитель бутилированной минеральной воды перед выводом нового продукта на рынок?
- Если это лечебно-столовая или лечебная вода, то помимо сертификата качества обязательно должно быть бальнеологическое заключение - гарантия того, что ее состав соответствует ГОСТу. В нем указываются происхождение, свойства воды и влияние на организм. Кстати, правом выдавать бальнеологическое заключение обладают в России всего лишь четыре института, включая наш. Остальные расположены в Москве, Пятигорске и Томске.
Кроме того, перед выпуском лечебной воды желательно провести клинические исследования по изучению ее воздействия на организм. К сожалению, это условие на практике выполняется нечасто: видимо, компании считают это ненужной тратой денег.
- Этикетки бутылок с минеральной водой порой гарантируют избавление от всех болезней одновременно...
- Производители имеют право указывать только те показания, которые подтверждены бальнеологическим заключением. Но даже если рекомендации на этикетке соответствуют действительности, бесконтрольное употребление лечебно-столовой и особенно лечебной минеральной воды недопустимо: вместо положительного эффекта можно получить прямо противоположный.
Предположим, вода показана при хроническом гастрите. Но ведь он может протекать с повышенной, пониженной или нормальной кислотностью, а пациент - иметь ряд сопутствующих заболеваний, ограничивающих дозировку, а то и вовсе исключающих употребление этой воды! Кроме того, действие воды зависит от многих факторов. Имеет значение даже способ применения: количество, температура, время приема. Одна и та же марка воды, в зависимости от температуры, вызывает противоположные эффекты: холодная усиливает двигательную активность желудка и кишечника, стимулирует секреторную функцию, а теплая и горячая угнетают секрецию и снижают моторно-эвакуаторную функцию. Поэтому к минеральной воде нужно относиться как к лекарственному препарату и обязательно консультироваться с врачом. Всего лишь один пример. У жителей Кировского района, употребляющих шмаковскую воду из местного источника бессистемно, наблюдается повышенный процент заболеваемости мочекаменной болезнью.
- А можно ли сказать, что местные минеральные воды более благоприятны для приморцев?
- Так категорично я бы не стала говорить, хотя есть научные наработки, подтверждающие эту гипотезу. Для амбулаторного лечения можно использовать и "чужие" воды. Но если выбирать бальнеологический курорт, предпочтение стоит отдавать местным санаториям. Тем более что можно будет избежать резкой перемены климата, приводящей к обострению заболеваний.
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