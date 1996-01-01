Бархатный лекарь

Бархат амурский - это дерево, достигающее 25 - 28 м высоты и до 100 см в диаметре. Цветет в июне. Плоды созревают в августе-сентябре. Широко распространен в Приморье и Приамурье.

Растет преимущественно по долинам рек и ручьев на богатых почвах, иногда на склонах гор не выше 500 м над уровнем моря, небольшими группами и отдельными деревьями в долинных кедрово-широколиственных или ясеневых лесах.

В корнях содержатся алкалоиды и другие азотсодержащие вещества; в древесине ветвей - берберин; в коре - полисахариды, стероиды, алкалоиды. В листьях содержится эфирное масло, берберин, витамины С и Р, кумарины, дубильные вещества, флавоноиды. В плодах обнаружены углеводы, до 8% эфирного масла, алкалоиды, кумарины, дубильные вещества.

В китайской медицине луб и листья применяют для лечения заболеваний органов пищеварения, как жаропонижающее, противовоспалительное, мочегонное, антисептическое средство, при кожных заболеваниях. Плоды бархата в корейской медицине принимают при сахарном диабете.

Эфирное масло плодов бархата обладает противогельминтными, противогнилостными и бактерицидными свойствами.

Берберин обладает желчегонным свойством, однако луб бархата не используют для получения берберина по причине отсутствия технологии, а также наличия других сырьевых источников.