Поделитесь своей кровью!

14 июня отмечался Всемирный день донора. Накануне этого дня наш корреспондент встретился с заместителем главного врача Краевой станции переливания крови Ольгой Горевой и заведующей донорским отделом Еленой Посашковой.

- О донорах много говорили в прошлом году. В связи с заменой льгот денежными компенсациями они попали "под колесо реформы". Не отразилось ли это на ситуации с добровольной сдачей крови?

О.Горелова:

- Сегодня в Приморском крае около пяти тысяч человек имеют звание "Почётный донор России". Это люди, которые сдавали свою кровь 40 и более раз. Значит, каждый из них спас 40 жизней других людей! И продолжают спасать, несмотря ни на что!

- Человек, сдающий кровь, не рискует своим здоровьем?

Е.Посашкова:

- Конечно, нет! Наоборот. Все доноры хорошо информированы о своем здоровье, потому что проходят серьезное медицинское обследование.

- Не боятся ли люди сдавать кровь из предубеждения заразиться ВИЧ или гепатитом?

О.Г.:

- Такое предубеждение существует, но совершенно напрасно. По незнанию люди боятся сдавать кровь. Доноры все здоровые, весь инструментарий - одноразовый.

- А как обстоят дела со стратегическим запасом крови? Ну, не дай бог, если случится какая-то масштабная трагедия?

- Е.П.:

- Сроки хранения эритроцитной массы 21 день. Наши люди очень отзывчивы на чужую беду: если происходит какая-то трагедия, то на станции переливания крови выстраиваются огромные очереди. Но кровь и её компоненты нужны ежедневно:

О.Г.:

- Детям с онкогематологическими заболеваниями она жизненно необходима. Когда заболевает кто-то из членов семьи, то все родственники, коллеги по работе стараются помочь. Но бывают такие случаи, когда приходится давать объявления по радио и телевидению.

Е.П.:

- Мы обратились как-то за помощью к горожанам через СМИ. Умирал ребёнок. 15 дней передавали это сообщение. Не пришёл ни один человек. Ещё однажды возникла необходимость в крови редкой группы, так после объявлений на станцию пришли всего 10 человек. Есть о чём задуматься.

- Наверняка сотрудники станции сами в экстренных ситуациях отдают свою кровь, чтобы спасти жизнь человека?

О.Г.:

- Да. Среди наших сотрудников много доноров. В критических ситуациях они, так сказать, "затыкают дыры" дефицита крови и её компонентов. А как же иначе? Зачастую времени на поиск донора нет. Так, наш главный врач Анатолий Григорьевич Вакуленко - "Почётный донор России", он сдавал кровь 107 раз.

Хочется поблагодарить тех людей, которые добровольно сдают кровь без какого-либо вознаграждения, зная лишь, что они помогают спасать жизни других людей. Так, Виталий Евгеньевич Примак сдал кровь 103 раза; Ярослав Орестович Куренда - 103 раза; Юрий Дмитриевич Мироненко - 91 раз; самый молодой "Почётный донор России" Сергей Александрович Педорич, ему 25 лет, - 77 раз; Людмила Ивановна Неволина - 101 раз; Виктория Александровна Себова - 98 раз.

Сотрудники Краевой станции переливания крови поздравляют всех доноров Приморья со Всемирным днём донора, а своих коллег - с наступающим профессиональным праздником - Днем медицинского работника!