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Долой круги под глазами!
- Мои советы женщинам и девушкам, которые по утрам хотят быть, как и вечером, свежими и красивыми. Эти способы я испытала на себе, помогает.
Способ № 1, простой: наложить на глаза свежие размятые листья мяты перечной и так держать минут 20, затем омыть лицо теплой водой или протереть губкой.
Способ № 2, сложный: залить 1-2 столовые ложки листьев мяты 2 стаканами горячей воды, кипятить на слабом огне 5-10 минут. Когда температура отвара снизится до комнатной, его надо процедить, пропитать им ватные тампоны и приложить к глазам на 10 минут (при отеках). При воспаленных глазах тампоны опустить в теплый отвар и приложить к глазам на 1-2 минуты, повторяя эту процедуру 3-4 раза подряд. Эффект гарантирован.
Способ № 3: приложите к векам очищенные дольки огурцов или сделайте примочки соком огурца.
Юлия Николаевна, г. Владивосток.
От редакции: прежде чем применять на практике советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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