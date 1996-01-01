Простуда - не проблема

- Как известно, в Приморье при влажном климате и постоянных ветрах простудиться можно даже летом. Дарю вашим читателям несколько рецептов из народной медицины, помогающих при простуде.

Смешайте в равных пропорциях траву пустырника и измельченный в порошок корень цикория обыкновенного. Заварить 1 стаканом кипятка 1 чайную ложку смеси и настоять 1 час. Пить по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. После чего сами почувствуете, как хворь уходит от вас.

Алексей Степанович, механик, г. Владивосток.

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