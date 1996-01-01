Утопите заразу в спирте!

- Уважаемая редакция "Дальневосточного лечебника"! Предлагаю эффективное средство против глистов. Много лет назад я был в пионерском лагере и подцепил эту гадость. Сами понимаете, летом на природе, вдали от родителей не до личной гигиены. Кроме того, в безоблачном детстве о проблемах здоровья не задумываешься. Этот рецепт моя мама переписала у медсестры. Залить 20 г. измельченной заманихи 1/2 стакана 40% спирта или водки, настаивать 1-2 недели, ежедневно встряхивая, затем процедить. Принимать по 15-20 капель за 20-30 минут до еды.

Игорь Сергеевич, водитель автобуса, г. Артем.

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