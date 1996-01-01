- Мои советы гипертоникам. Когда от лекарств аллергия или под рукой нет нужных медикаментов.

Совет № 1: залейте 2 столовые ложки травы пустырника 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3-5 раз в день за 30 минут до еды.

Совет № 2: Выжать сок из травы пустырника. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Совет № 3: смешать 2 части сока с 3 частями 40%-ного спирта или водки. Настоять неделю. Принимать по 25-30 капель в 1 столовой ложке воды. Помогает также при кардиосклерозе и стенокардии.

Совет № 4: привяжите к запястью руки со стороны пульса лист герани. Это хорошо нормализует давление.

Людмила Степанюк, медработник, г. Фокино.

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