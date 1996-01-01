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Как спастись от укусов насекомых
Сегодня в аптеках продается много различных средств от укусов комаров и других кровососущих насекомых, как отечественных, так и импортных. Но бывает так, что комары достают, а "оружия" против них под рукой нет, и аптека за тридевять земель. Тогда я, когда не хочется выходить в люди в красных пятнах, прибегаю к испытанному дедовскому методу.
Залейте 2 столовые ложки измельченных листьев мяты 1/2 стакана кипятка, нагрейте на водяной бане и дайте настояться отвару 10 минут при комнатной температуре, затем процедите. После чего намочите ватку и смазывайте места укусов. Краснота сойдет буквально на глазах.
Можно еще распарить листья мяты, положить их в мешочек из марли, дать остыть до температуры 40-42 градуса, слегка отжать и сразу прикладывать к местам укусов. Это средство можно использовать как взрослым, так и детям, даже грудным.
Можно смолоть в мясорубке чисто вымытые листья подорожника, кашицу нанести на место укуса и прибинтовать. Или просто приложить лист подорожника к ранке.
Используйте кашицу из пережеванных зерен пшеницы, прикладывая ее к местам укусов.
Если вас укусила пчела, смажьте свежим соком или кашицей чеснока место укуса, предварительно вынув жало из ранки. Можно еще смешать кашицу чеснока пополам с медом и прикладывать к месту укуса или начинающей гноиться ранке. Повязку менять 2 раза в сутки, вплоть до полного выздоровления.
Ольга Николаевна, пенсионерка-дачница, г. Владивосток.
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