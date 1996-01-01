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Лечим диабет
Что предлагает народная медицина для больных сахарным диабетом? Своими советами делится известная во Владивостоке травница Лидия ПАРКИНА.
1. Крапива двудомная. Для приготовления настоя 50 г листьев крапивы заливают 500 мл кипятка, при этом лучше использовать эмалированную посуду. Спустя 2 часа настой процедить и пить по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Лучше заваривать свежие листья. Из молодой крапивы можно приготовить щи и разные витаминные салаты.
2. Стручки фасоли. Собирают в августе и используют в виде отвара: 15 - 20 г стручков варят в течение 3 - 4 часов в 1 л. воды до половины объема. Полученный отвар следует остудить, процедить и принимать по 1/2 стакана за 30 минут до еды 3 - 4 раза вдень в течение 3 - 4 месяцев.
3. Корень одуванчика. 1 чайную ложку мелко нарезанного корня заваривают как чай в стакане кипятка, настаивают 20 минут, охлаждают, процеживают. Принимают по 1/4 стакана 3 - 4 раза в день.
4. Листья ореха грецкого. Для приготовления настоя 1 столовую ложку измельченных листьев заливают стаканом кипятка, кипятят 20 - 30 секунд, настаивают, процеживают и принимают в течение дня. Можно также использовать перегородки грецкого ореха. Для этого перегородки от 40 штук грецких орехов заливают стаканом кипятка и томят на водяной бане в течение 1 часа. Внутренняя, кастрюля должна быть стеклянной или эмалированной. Затем следует остудить, процедить и принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды.
5. Осина, кора. Начальная стадия диабета. 1 столовую ложку сухой измельченной коры осины кипятить 30 минут на малом огне в 2 стаканах воды. Настоять, укутав, 2 - 3 часа, процедить. Принимать по 1/5 - 1/4 стакана 3 раза в день до еды. Пить до 3 месяцев и более. Хорошо помогает в начальной стадии диабета.
6. Черника, лист. 1 столовую ложку сухих листьев черники на стакан кипятка. Настоять, укутав, 30 - 40 минут, процедить. Принимать по стакану настоя 3 раза в день в охлажденном виде небольшими глотками. Применяется при начальной стадии диабета.
7. Свекла красная. Свежий сок свеклы пьют при диабете по 1/4 стакана 4 раза в день.
8. Черника. Настой пьют при нетяжелых формах сахарного диабета. Находящийся в листьях неомертиллин значительно понижает содержание сахара в крови (1 чайную ложку измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут на горячей плите, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день).
9. Сбор. Лопух (корни) - 1 часть, фасоль стручковая, сухие створки - 1 часть, черника (лист) - 1 часть. 60 г сбора настаивать в литре холодной воды 12 часов. Затем кипятить 5 минут, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 3/4 стакана 5 раз в день через час после еды.
10. Брусника обыкновенная. При диабете благотворное действие оказывают свежие ягоды брусники.
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