Профессор Александр Юцковский: В косметологии стало меньше непрофессионалов

Косметология за прошедший год не изменилась кардинально. В медицине (а в том, что это область именно медицины, теперь никто не сомневается) революции происходят не чаще одного раза в пять лет. Однако кое-что новое появилось. Прежде всего, новый взгляд на уже хорошо знакомые манипуляции по сохранению красоты.

Энтузиазм, с которым дальневосточные женщины пару лет назад начали вводить себе ботокс, перлайн, рестилайн делать мезотерапию, сейчас несколько поугас. По городам поползли слухи о странном эффекте от "мезо". Из уст в уста передаются страшные истории о том, как в результате неправильной инъекции ботокса пациентка ослепла или лицо покрылось шрамами. Совсем недавно казалось, что с помощью этих изобретений косметологии можно чуть ли не навсегда остановить процесс увядания и отодвинуть встречу с пластическим хирургом на много лет. Сейчас эйфория прошла. Почему? Об этом и других проблемах красоты в интервью с внештатным дерматологом ДВФО, доктором медицинских наук, профессор, зав. кафедрой Владивостокского медицинского университета, директором МУПВ "Врачебная косметологическая лечебница" Александром ЮЦКОВСКИМ.

Ботокс с душком

- Александр Дмитриевич, что происходит? Говорят, что мезотерапия портит кожу, что ботокс - это очень рискованно. Подобные утверждения имеют под собой основания?

- К сожалению, да. Правда, в несколько специфическом смысле. Подобные истории обычно связаны с использованием препаратов непонятного происхождения. Речь идет о том, что чуть ли не все, что ввезено в Россию, не сертифицировано, и что даже если сертификаты на препарат имеются, они поддельные. Были случаи, когда ко мне приходили доктора и говорили: вскрыл ампулу с ботоксом, а оттуда пошел запах тухлых яиц. Именно поэтому мы сейчас ведем себя сдержанно в освоении новых методик - можно сказать, выжидаем, когда будет выработана общая позиция по отношению к ним. В начале июня в Москве состоится съезд по дерматологии и венерологии, где на секции косметологии будем сообща решать, на что в этих вопросах ориентироваться.

- Сегодня любые препараты можно заказать через Интернет. Если уж известной телеведущей Оксане ПУШКИНОЙ в известной московской клинике вкололи паленый ботокс, после чего она уже год лечится, то нам-то что делать, чтобы красоту сохранить и себе не навредить?

- Схема действий та же - с 15 до 30 лет - косметика обычная, с 30 до 40 - специальная, а после 40 - хирург. При этом нужно очень серьезно относиться к выбору специалиста, которому вы доверяете себя. Я не могу никого рекламировать, могу только сказать, что во Владивостоке, например, четыре компании, которые распространяют гарантированно качественные препараты от производителя. За годы работы с этими компаниями не было никаких инцидентов. Хотя вокруг косметологии много авантюристов. Когда к нам приходят с предложениями новых методов, технологий или препаратов, я всегда говорю: "Дайте то, что вы предлагает на апробацию, мои специалисты их проверят". И это при всем моем уважении к людям, которые подписали рекомендации и сертификаты. В Москве и Санкт-Петербурге любой сертификат можно получить за деньги.

Косметология - это не банно-прачечные услуги

- А на Дальнем Востоке?

- Самое главное, что удалось сделать, это то, что мы перебороли ситуацию, когда косметологией занимались все, у кого появлялись деньги на открытие салона красоты. За год в этой деятельности стало меньше неспециалистов - им доступ к медицинской косметологии теперь закрыт. 14 лет назад косметология переросла ассортимент банно-прачечных услуг и стала осваивать технологии, требующие специальной подготовки. Долгое время на этом рынке царила неразбериха, когда чуть ли не после трехдневных курсов каждый мог объявить себя косметологом. В результате страдали люди. Теперь этого нет. Появилось четкое понимание того, чем занимаются косметики, косметологи и лечебницы. Теперь каждый четко знает свое место и занимается только этим. Косметики - декоративной, косметологи-дерматологи - терапевтической косметологией, пластические хирурги - хирургией. Произошло это благодаря совместным действиям с администрацией Приморского края и лицензионной палатой и нашего курса косметологии. Это большой сдвиг.

Еще одно серьезное изменение - на Дальний Восток были налажены поставки косметических средств гарантированного качества из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Раньше мы ездили за препаратами сами, договаривались - это была целая проблема, а теперь получаем их практически от производителя. Таким образом, возможность использования косметических линий в терапевтической и лечебной косметологии расширилась.

Другое изменение касается дерматоонкологии. Был случай, когда в одной частной клинике клиенту ножницами срезали папиллому. Сейчас подобное невозможно. С образованиями на коже, требующими специального отношения, работают врачи-косметологи, но мы добились того, что ни одно удаление сейчас не проходит без консультации онколога.

Появились новости в трихологии - лечении алопеции. Это явление - выпадение волос у детей и взрослых - сегодня получило широкое распространение. Отчасти это связано с массовым употреблением биологически активных добавок, чаев для похудения и лекарственных препаратов.

Пластика без синяков

- К съезду в Москве вы приготовили доклады. О чем они?

- Есть определенные достижения. Мы сейчас, например, участвуем в апробации средств, изготовленных из морепродуктов. Они эффективны при пилингах, в anti-age сеансах, при фотостарении, но стоят намного дешевле импортных аналогов известных марок. Это уже не 800, а 200 руб. за процедуру.

Мы поделимся результатами работы с ониходистрофиями -проблемы ногтевых пластин. У нас есть весьма успешный опыт сочетания возможностей диагностики с одновременной коррекцией ногтевой пластины.

Кроме того, расскажем коллегам о лечении демодекоза (сальная железница). Это сопутствующее заболевание при угревой болезни и различных разновидностях дерматитов в области лица. Раньше на него не обращали внимание, а сейчас подход изменился, в нескольких клиниках стоят компьютеры, которые позволяют определить наличие возбудителя - микроклеща. Но не столь важно его наличие, сколько степень агрессивности. У нас разработана и применяется авторская методика, которая позволяет достаточно активно лечить демодекоз. Мы его лечим, совместно с угревой болезнью, удлиняя срок ремиссии.

Есть достижения и в хирургии. Сегодня у пациентов популярны все те же виды пластики, что и раньше, - в основном это пластика лица - круговая, блефаропластика, отопластика, пластика молочных желез. Но это уже не столь травмирующие операции. Мы используем весьма интересную технологию пластики век. Она происходит практически в амбулаторных условиях. Это возможно благодаря искусству хирурга и применению новых подходов к проведению операций - использование физиопроцедур и медикаментов, которые делают вмешательство менее травматичным, позволяют избегать длительных отеков, синяков, ускоряют заживление. Мы поделимся также своим опытом использования новых технологий при операциях на челюстях с вовлечением костной ткани (мы отходим от протезирования, так как протезы усаживаются, не приживаются) и достижениями при лечении рубцов.

- У ваших дальневосточных коллег есть возможность познакомиться с вашим опытом?

- Да, конечно, мой статус внештатного дерматолога ДВФО позволяет и обязывает проводить просветительскую работу. В прошлом году мы впервые организовали во Владивостоке межрегиональную научно-практическую конференцию косметологов Дальнего Востока. Нам удалось подтянуть коллег из всех регионов округа - были косметологи из Магадана, Якутии, Читы, Иркутска, Улан-Удэ, с Камчатки. В сентябре пройдет вторая конференция, приглашаем всех принять в ней участие.