Берегите свою ауру

Эзотерический бум, приключившийся на исходе минувшего века, явно пошел на спад, и слово "аура", употребленное в разговоре, сегодня у собеседника способно вызвать лишь скуку. Однако с точки зрения здравого смысла и практического применения здесь все довольно просто. За загадочным словом "аура" (от лат. aura - дуновение, веяние) на самом деле не скрывается ничего сверхъестественного. Аура - это энергетическое поле, ведь энергией, как гласят незыблемые законы физики, обладает любое тело, имеющее массу. Аура есть у предметов, растений, животных, и, конечно же, у человека.

Спинным мозгом чувствую...

Если ваше душевное и психическое состояние в норме, то аура окружает вас примерно как скорлупа яйцо, образуя энергетический кокон эллиптической формы. Размеры такой "скорлупы", как правило, достигают 2-3 метров. У великих пророков и учителей древности аура, говорят, простиралась на несколько километров и была мощной и чистой настолько, что даже простые смертные могли видеть сияющий ореол над их головами. Вообще, нимб - это краешек, кусочек ауры. А можно увидеть ее всю, целиком, и не обязательно для этого быть экстрасенсом.

Все мы когда-то были детьми и старательно портили бумагу, рисуя оранжевых кроликов, синих собак и зеленых человечков, лакомящихся фиолетовыми яблоками. Это не банальная путаница в цветах, а особое видение мира - точнее, ауры всего того, что нас окружало. Дети более чисты и открыты, а следовательно, и более восприимчивы к тонким материям. Парапсихологи считают детские рисунки одним из доказательств существования ауры.

Впрочем, зачем доказывать то, с чем вы сталкиваетесь ежедневно? Разве вы ни разу не ощущали "спиной", что на вас кто-то смотрит? В одной компании вам уютно и спокойно, в другой вы чувствуете себя напряженно, раздражаетесь и нервничаете из-за пустяков. Ваш знакомый ведет себя как обычно, но вы точно знаете: у него что-то стряслось. Первое впечатление, которое вы от себя постарались отогнать, в конце концов, оказалось верным...

Закон равновесия

Аура "сплетается" из двух разнонаправленных потоков. Энергия струится изнутри человека, окружая и защищая его физическое тело от вредных воздействий. В то же время энергия постоянно поступает извне, и мы трансформируем ее, т.е. грубо говоря, "перевариваем" себе во благо. Происходит обмен разными видами энергии: цепочка "человек - природа - космос" работает бесперебойно!

Вы , наверное, замечали, насколько становится лучше и легче, когда прислоняешься к дереву или ходишь босиком по земле. Кстати, у каждого дерева своя частота колебаний ауры: пять минут под ивой избавят человека от головной боли, сосна поможет распроститься с чувством вины, береза заставит улыбнуться. А вот в осиновый лес лучше не заглядывать - с тоски удавиться можно.

Минералы также обладают "магической" способностью воздействовать на ауру: именно на этом основывается выбор камней-оберегов, а также талисманов для знаков зодиака, на случай болезни и т.д.

Ауры людей постоянно "пересекаются". Двух абсолютно одинаковых аур, как и отпечатков пальцев, не бывает, но иногда случается так, что частота колебаний вашей ауры очень близка к частоте ауры другого человека, в этом случае возникает симпатия с первого взгляда. Противоположная ситуация вам тоже хорошо знакома... При общении с другими людьми человек непрерывно поглощает или отдает свою энергию - и чем теснее общение, тем интенсивнее обмен. Здесь также важно сохранить закон равновесия: "плохой" и "хорошей" энергии должно прибывать и убывать поровну - тогда наше самочувствие будет оптимальным. Если вы сильно устаете к концу дня или, наоборот, чувствуете лихорадочное возбуждение - значит, вы нарушили баланс, или отдали больше, чем нужно, или накопили лишнего.

Не лезь в мое поле!

Сильная аура отражает чужеродную энергетику, не дает вмешиваться "вредным" энергиям, сама защищает и оберегает себя. Стресс, эмоциональная вспышка, беспокойство, душевный надлом - все это ослабляет ауру. Как следствие, появляются ее разрывы и даже "дыры", через которые ваша энергия начинает утекать как песок сквозь пальцы.

Благотворное влияние на ауру оказывают молитвы и мантры. Если же вы человек реалистического склада, послушайте духовные песнопения и классику. Не следует пренебрегать ароматерапией. Удивительными свойствами обладает такой обыкновенный минерал, как кварц: небольшой кристаллик расширяет поле ауры на метр-полтора. Хорошо бы всегда носить его с собой.

Для поддержания целостности своей ауры неплохо также научиться сбрасывать негативную энергию или не допускать ее поступления. Избавиться от излишков негативной энергии можно двумя способами. Во-первых, сходить в бассейн или тренажерный зал и позаниматься до седьмого пота, до блеска вычистить квартиру или же просто пройтись быстрым шагом - не важно куда. Все эти методы позволяют трансформировать излишки негативной душевной энергии в физическую и "переработать" ее. Однако они годятся лишь для избавления от внезапного "всплеска" отрицательной энергии. Для освобождения от накопившегося негатива потребуется второй способ - серьезная душевная работа: например, доверительный разговор с близким человеком, беседа с психотерапевтом.

Избыток позитивной энергии возникает значительно реже, и обычно мы интуитивно чувствуем, как им правильно распорядиться. На всякий случай подсказка: если вас переполняет радость, сделайте что-нибудь хорошее - помогите соседке, накормите бездомную собаку, приготовьте что-нибудь необычное.

Чтобы не допустить поступления избыточной энергии (в первую очередь негативной), попытайтесь подстроиться под чужую ауру, уловить ее вибрации. Есть два несложных способа: поддакивать (вы пассивно соглашаетесь со всеми претензиями и выказываемым возмущением, тем самым принимая точку зрения и состояние человека) или поставить себя на место другого (пытаетесь понять и объяснить себе, почему человек настроен негативно, это вызывает сочувствие и понимание - эмоции, способные погасить львиную долю негативной энергии).

Существуют очень простые и действенные методы защиты, когда вам нужно оградить себя немедленно - здесь и сейчас. Допустим, собеседник вам неприятен (у вас всегда портится настроение, когда он приходит): примите защитную позу, "заблокируйте" свою ауру. Сядьте, скрестив ноги, пальцы рук тоже соедините. Неоспоримое преимущество такой позы - она совершенно естественна, и при этом ваша энергия не излучается вовне. В энергетическом смысле вы свернулись, как еж, клубком.

Любовь и секс - самый простой и действенный способ повлиять на чужую ауру. При длительном романе происходит тонкая подстройка аур и именно потому так трудно расстаться с тем, кто долго прожил с тобой. Партнеры как бы переплетаются аурами, и рвать приходится по живому...