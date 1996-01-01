Е-добавки: что это и с чем их едят?

Мы давно не экономим на собственном здоровье, закупая продукты в известных супермаркетах. Однако времени читать этикетки на продуктах у нас, как правило, нет. К тому же рядовой потребитель мало что понимает в сложной системе Е-кодов и сложных химических терминах. И все-таки не поленитесь - ознакомьтесь со списком ингредиентов, входящих в состав продукта. Пусть вас не смущают натуральные или идентичные натуральным красители и ароматизаторы, но длинный список Е-добавок должен вас насторожить.

Настоящий "желтый" сыр

Е от 100 до 199 - красители. Цвет играет важную роль в нашем восприятии еды. Еще в 70-х годах психологи провели любопытный эксперимент. Его участникам предложили отведать бифштекс с жареной картошкой. На вкус он оказался вполне неплохим, но после того, как была включена специальная подсветка и бифштекс стал синим, а картофель - зеленым, некоторые участники эксперимента почувствовали себя плохо... С тех пор в супермаркетах полки с сыром подсвечивают желтоватым цветом, чтобы он казался еще более желтым и привлекательным, а практически во все виды колбасных изделий добавляют краситель, придающий мясу нежно-розовую окраску. Вы же не купите колбасу неприглядного серого цвета, несмотря на то что это естественный оттенок вареного мяса.

Как влияют. Продукты с красными и желтыми красителями, например тартразин Е102, нередко вызывают пищевую аллергию. Этот краситель используют в конфетах, мороженом, кондитерских изделиях, напитках. Е127 оказывает токсичное воздействие, провоцируя заболевания щитовидной железы.

Хранить почти что вечно

Е от 200 до 299 - консерванты. Консерванты увеличивают срок хранения продуктов, защищают их от микробов, грибков, бактериофагов. Стерилизующие добавки останавливают процесс брожения вин.

Как влияют. Печально знаменитые нитриты и нитраты натрия - это Е250 и Е251. Они до сих пор применяются повсеместно, несмотря на то что вызывают разнообразные аллергические и воспалительные реакции, головную боль, печеночные колики, раздражительность и утомляемость. Вещества, обозначаемые кодом Е231 и Е232, вредны для кожи. Эти добавки используют в производстве различных колбас, мясных продуктов с длительным сроком хранения и консервов.

Красители и консерванты плохо влияют на иммунную систему, нарушают естественную микрофлору кишечника. А функциональные нарушения кишечника порой приводят к онкологическим и сердечно-сосудистым патологиям. Страдают обмен веществ и печень. Кстати, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко запретил использование в нашей стране добавок с индексом Е216 и Е217 с целью предупреждения угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения. Ученые высказываются более жестко - эти вещества способны спровоцировать возникновение злокачественных опухолей. Ранее эти добавки использовались в производстве мясных и кондитерских изделий.

Е от 300 до 399 - антиокислители. Антиокислители (их еще называют антиоксидантами) замедляют окислительный процесс в жировых и масляных эмульсиях. Жиры таким образом не портятся и не меняют со временем своего цвета.

Как влияют. Аллергикам и астматикам нельзя употреблять антиокислитель Е311. Приступ астмы могут спровоцировать также добавки Е320 и Е321 (входят в состав некоторых жировых продуктов и жевательных резинок). Е320 к тому же задерживает воду в организме и повышает содержание холестерина. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на работе печени и сердечно-сосудистой системы.

Чем гуще, тем лучше

Е от 400 до 499 - загустители, стабилизаторы. Загустители и стабилизаторы повышают вязкость. Практически всегда их добавляют в продукты с пониженной жирностью - майонезы и йогурты. Так, густая консистенция создает иллюзию "качественного продукта".

Как влияют. Могут спровоцировать болезни пищеварительной системы.

Е от 500 до 599 - эмульгаторы. Эмульгаторы создают однородную смесь из несмешиваемых продуктов, например воды и масла. Как влияют. Отрицательно влияют на печень, вызывают расстройство желудка. Особенно опасны в этом отношении эмульгаторы Е510, Е513 и Е527.

Лапша со вкусом мяса

Е от 600 до 699 - усилители вкуса. Усилители вкуса - настоящая находка для производителей. Еще бы! "Чудо-приправа" позволяет сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюдо добавляется несколько измельченных волокон натурального продукта или даже его экстракт, щедро сдабривается усилителем, и - вуаля - получился "настоящий" вкус. Добавка успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например, старое или низкосортное мясо. Усилитель вкуса есть почти во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикaтах, а также в чипсах, сухариках, соусах, различных сухих приправах, бульонных кубиках и сухих супах. Без усилителей вкуса не обходится ни одно блюдо в ресторане быстрого питания. При этом производители превышают все допустимые нормы - максимальная дозировка этой добавки должна быть не более 1,5 г на 1 кг или 2 л продукта. В реальности ее добавляют в пищу в несколько раз больше.

Как влияют. Самый известный усилитель вкуса - глутамат натрия Е621. Вокруг этой добавки уже много лет ведутся ожесточенные споры. Американский нейрофизиолог Джон Олни в середине 70-х годов прошлого века обнаружил, что глутамат натрия может вызывать повреждение мозга у крыс. А японский ученый Хироши Огуро недавно доказал, что эта пищевая добавка оказывает неблагоприятное воздействие на сетчатку глаза.

30% людей, часто употребляющих пищу с глутаматом натрия, жалуются на головные боли, повышенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и распирание в груди. Особенно часто эта добавка применяется в восточной кухне, поэтому описанные симптомы специалисты объединили термином "синдром китайского ресторана".

"Глутамат натрия - это соль глутаминовой аминокислоты, которая поступает в организм вместе с пищей (например, ее много в корне сельдерея), - говорит диетолог Ольга Федорова. - Эта аминокислота и ее соли участвуют в передаче импульсов в центральной нервной системе, оказывают возбуждающее действие и применяются в психиатрии. Сам по себе этот продукт не имеет ни вкуса, ни запаха, но обладает удивительным свойством усиливать вкус любого блюда. Человеку, который часто употребляет глутамат натрия, натуральная пища кажется безвкусной, поскольку рецепторы распознавания вкуса утрачивают чувствительность. Так человек попадает в зависимость от "лакомой" приправки". Обратите внимание, чтобы не отпугнуть покупателя, производители далеко не всегда называют приправу Е621 своим именем. Подчас она прячется под загадочной формулировкой "вкусовая добавка" или "усилитель вкуса". Более того, иногда под такой формулировкой скрывается и Е622 (глутамат калия) - "улучшитель", который запрещено применять в нашей стране. Заметим, что из 18 известных усилителей вкуса в России разрешено только 6. Но даже их вряд ли можно считать полезными.

Слаще сахара и меда

Е от 900 до 999 - пеногасители, глазирователи, подсластители, разрыхлители. Как ясно из названия, эти добавки предупреждают или снижают образование пены, создают блестящую гладкую оболочку, обеспечивают продукту сладкий вкус и делают тесто более пышным. Как и усилители вкуса, подсластители (аспартам, цикламат, сахарин и пр.) чрезвычайно удобны для производителей: например, для получения одного и того же вкуса аспартама требуется в 200 раз меньше, чем сахара, сахарина (Е954) - в 500 раз меньше, сукралозы (Е955) - в 600 раз, а тауматина (Е957) - в 200 000 раз.

Как влияют. Пеногасители, глазирователи и разрыхлители не представляют для организма большой опасности, чего никак не скажешь о заменителях натурального сахара - подсластителях. Самый распространенный подсластитель на сегодняшний день - аспартам, входит в состав более 6000 продуктов. Именно к нему врачи предъявляют самые серьезные претензии. Оказывается, при 30 градусах аспартам начинает распадаться на метанол (метиловый спирт) и формальдегид, который считается одним из самых страшных канцерогенов. Постоянный прием аспартама нередко вызывает головную боль, звон в ушах, аллергию и депрессию.

"Эти подсластители широко используются в производстве прохладительных напитков, - комментирует Ольга Федорова. - Между тем известно, что они повышают аппетит и вызывают жажду, что весьма удобно для производителей: чем больше пьешь напиток с подсластителем, тем больше мучает жажда. Даже если вам нечего терять, кроме своей жажды, расстаться с ней подобные напитки вряд ли помогут. А людям с нарушениями обмена веществ, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы подсластители просто противопоказаны".

Е-добавки, запрещенные в России

Е121 - цитрусовый красный, краситель.

Е123 - красный амарант, краситель.

Е240 - формальдегид, консервант.

Е-добавки, разрешенные в России, однако считающиеся опасными

Вызывают рост злокачественных опухолей: Е103, Е105, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е131, Е143, Е152, Е210, Е211, Е213-217, Е240, Е330, Е447.

Вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта: Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407, Е450, Е461-466.

Аллергены: Е230, Е231, Е232, Е239, Е311-313.

Вызывают болезни печени и почек: Е171 173, Е320-322.