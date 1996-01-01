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Шоколад спасает от инфаркта и инсульта
Ежедневное употребление малых порций шоколада благоприятно сказывается на работе кровеносных сосудов что, в свою очередь, очень хорошо для здоровья сердца.
К такому выводу пришла группа медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Правда, такое действие оказывает не любой шоколад, а лишь тот, в процессе выработки которого, было сохранено большое количество флавоноидов, содержащихся в какао.
Команда во главе с Мэри Энглер изучала в течение двух недель 21 человека, которые были выбраны случайным образом. Все они во время эксперимента ели шоколад, одинаковый на вид. Но часть плиток была богата флавоноидами, а другая - напротив, почти не содержала эти вещества. Естественно, испытатели-добровольцы, не знали, какой вариант плитки им выдают.
Ученые провели ультразвуковое обследование плечевой артерии - объема кровотока в ней и способности стенок сосуда расширяться и сжиматься. Оказалось, что у тех, кто употреблял шоколад с флавоноидами, эти параметры улучшились за две недели примерно на 13%.
Как сообщалось ранее, согласно данным исследования, которые провели специалисты из Университета Хельсинки, шоколад, который едят будущие мамы, делает их детей счастливыми и жизнерадостными.
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