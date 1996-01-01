Бег трусцой без нагрузки на сердце

Сегодня мы продолжаем рассказывать о правилах здоровья Кацудзо Ниши.

Упражнение для капилляров

В последние годы специалисты, удрученные картиной всеобщей гиподинамии, все чаще проповедуют всевозможные формы "встряхивания". Тут и бег трусцой, и просто бег, и подпрыгивания, верховая езда и снятие физических и нервных нагрузок с помощью гимнастики. Почему бег так благотворно влияет на все внутренние органы? Сердце, желудок, кишечник, печень, почки и другие органы нашего тела формировались в условиях очень высокой подвижности человека, в условиях ежедневных сотрясений во время бега, быстрой ходьбы, прыжков, единоборств. Поэтому сейчас, при нашем сидячем образе жизни, все эти органы нуждаются в помощи для очистки их от шлаков. Им нужно как следует встряхиваться.

В этом правиле здоровья я предлагаю специальные движения - поднятие рук и ног и потряхивание ими, - целью которых является капилляротерапия. Известно, что верхние и нижние конечности обладают огромным количеством капилляров. При встряхивании в капиллярах возникает дополнительная вибрация, которая заставляет их чаще сокращаться и более активно проталкивать кровь. А т.к. кровеносные сосуды в теле образуют единую систему циркуляции крови, локальное улучшение ведет к улучшению кровообращения во всем организме.

Бег трусцой, но без нагрузки на сердце и суставы по силам немощным и даже лежачим больным. Выполнение этого упражнения в обнаженном виде принесет двойную пользу, т.к. усилит кожное дыхание, а значит, и очищение организма от шлаков через кожу.

Как выполняется упражнение для капилляров. Исходное положение: лечь на спину на твердую и ровную поверхность, под шейные позвонки положить твердую подушку или валик. Затем поднять вверх обе руки и ноги так, чтобы ступни ног были параллельны полу, и в таком положении начинать вибрировать (трясти) обеими руками и ногами одновременно. Это упражнение необходимо выполнять в течение 1-3 минуты.