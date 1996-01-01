Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бег трусцой без нагрузки на сердце
Сегодня мы продолжаем рассказывать о правилах здоровья Кацудзо Ниши.
Упражнение для капилляров
В последние годы специалисты, удрученные картиной всеобщей гиподинамии, все чаще проповедуют всевозможные формы "встряхивания". Тут и бег трусцой, и просто бег, и подпрыгивания, верховая езда и снятие физических и нервных нагрузок с помощью гимнастики. Почему бег так благотворно влияет на все внутренние органы? Сердце, желудок, кишечник, печень, почки и другие органы нашего тела формировались в условиях очень высокой подвижности человека, в условиях ежедневных сотрясений во время бега, быстрой ходьбы, прыжков, единоборств. Поэтому сейчас, при нашем сидячем образе жизни, все эти органы нуждаются в помощи для очистки их от шлаков. Им нужно как следует встряхиваться.
В этом правиле здоровья я предлагаю специальные движения - поднятие рук и ног и потряхивание ими, - целью которых является капилляротерапия. Известно, что верхние и нижние конечности обладают огромным количеством капилляров. При встряхивании в капиллярах возникает дополнительная вибрация, которая заставляет их чаще сокращаться и более активно проталкивать кровь. А т.к. кровеносные сосуды в теле образуют единую систему циркуляции крови, локальное улучшение ведет к улучшению кровообращения во всем организме.
Бег трусцой, но без нагрузки на сердце и суставы по силам немощным и даже лежачим больным. Выполнение этого упражнения в обнаженном виде принесет двойную пользу, т.к. усилит кожное дыхание, а значит, и очищение организма от шлаков через кожу.
Как выполняется упражнение для капилляров. Исходное положение: лечь на спину на твердую и ровную поверхность, под шейные позвонки положить твердую подушку или валик. Затем поднять вверх обе руки и ноги так, чтобы ступни ног были параллельны полу, и в таком положении начинать вибрировать (трясти) обеими руками и ногами одновременно. Это упражнение необходимо выполнять в течение 1-3 минуты.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством