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Как худеют японцы
В прошлом номере ("Дальневосточный лечебник" от 19 мая) мы рассказывали о китайском способе похудеть. Сегодня знакомим вас с японской диетой. Это чудо японской клиники "Яэкс". Чудо в том, что в течение 13 дней организм переходит на большие обороты работы. За короткие сроки диета регулирует обмен веществ в организме, перестраивает его на иной ритм работы.
Создатели гарантируют подобный результат по крайней мере на 2-3 года. Условия: в течение 13 дней нельзя употреблять сахар, соль, алкоголь, мучные и кондитерские изделия. Между приёмами пищи можно без ограничений пить минеральную или кипяченую воду. Диету следует употреблять точно, не меняя последовательности, т.к. только в этом случае происходит изменение обмена веществ.
День 1
Завтрак: черный кофе
Обед: 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока.
Ужин: рыба жареная или вареная
День 2
Завтрак: черный кофе, сухарик
Обед: рыба жареная или вареная, салат из овощей, капусты с растительным маслом.
Ужин: 100 грамм вареной говядины, стакан кефира.
День 3
Завтрак: черный кофе, сухарик.
Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле
Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительном маслом.
День 4
Завтрак: черный кофе.
Обед: 1 сырое яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра.
Ужин: фрукты.
День 5
Завтрак: сырая морковь с соком лимона.
Обед: рыба жареная или вареная, стакан томатного сока.
Ужин: фрукты.
День 6
Завтрак: черный кофе
Обед: 0.5 вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови.
Ужин: 2 яйца в крутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.
День 7
Завтрак: чай
Обед: 200 гр. вареной говядины, фрукты.
Ужин: что хотите из ужинов, кроме 3-го дня (можно вареных крабов)
День 8
Завтрак: черный кофе.
Обед: 0.5 вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови.
Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.
День 9
Завтрак: сырая морковь с соком лимона.
Обед: большая рыба жареная или вареная, стакан томатного сока
Ужин: фрукты.
День10
Завтрак: черный кофе.
Обед: 1 сырое яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 гр. твердого сыра.
Ужин: фрукты.
День 11
Завтрак: черный кофе, сухарик.
Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле.
Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 гр. вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом.
День 12
Завтрак: черный кофе, сухарик
Обед: рыба жареная или вареная, салат из овощей, капуста с растительным маслом
Ужин: 100 гр. вареной говядины, стакан кефира.
День 13
Завтрак: черный кофе.
Обед: 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока.
Ужин: рыба жареная или вареная
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