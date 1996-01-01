Как худеют японцы

В прошлом номере ("Дальневосточный лечебник" от 19 мая) мы рассказывали о китайском способе похудеть. Сегодня знакомим вас с японской диетой. Это чудо японской клиники "Яэкс". Чудо в том, что в течение 13 дней организм переходит на большие обороты работы. За короткие сроки диета регулирует обмен веществ в организме, перестраивает его на иной ритм работы.

Создатели гарантируют подобный результат по крайней мере на 2-3 года. Условия: в течение 13 дней нельзя употреблять сахар, соль, алкоголь, мучные и кондитерские изделия. Между приёмами пищи можно без ограничений пить минеральную или кипяченую воду. Диету следует употреблять точно, не меняя последовательности, т.к. только в этом случае происходит изменение обмена веществ.

День 1

Завтрак: черный кофе

Обед: 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока.

Ужин: рыба жареная или вареная

День 2

Завтрак: черный кофе, сухарик

Обед: рыба жареная или вареная, салат из овощей, капусты с растительным маслом.

Ужин: 100 грамм вареной говядины, стакан кефира.

День 3

Завтрак: черный кофе, сухарик.

Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле

Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 грамм вареной говядины, салат из свежей капусты с растительном маслом.

День 4

Завтрак: черный кофе.

Обед: 1 сырое яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 грамм твердого сыра.

Ужин: фрукты.

День 5

Завтрак: сырая морковь с соком лимона.

Обед: рыба жареная или вареная, стакан томатного сока.

Ужин: фрукты.

День 6

Завтрак: черный кофе

Обед: 0.5 вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови.

Ужин: 2 яйца в крутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.

День 7

Завтрак: чай

Обед: 200 гр. вареной говядины, фрукты.

Ужин: что хотите из ужинов, кроме 3-го дня (можно вареных крабов)

День 8

Завтрак: черный кофе.

Обед: 0.5 вареной курицы, салат из свежей капусты или моркови.

Ужин: 2 яйца вкрутую, стакан сырой моркови с растительным маслом.

День 9

Завтрак: сырая морковь с соком лимона.

Обед: большая рыба жареная или вареная, стакан томатного сока

Ужин: фрукты.

День10

Завтрак: черный кофе.

Обед: 1 сырое яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 гр. твердого сыра.

Ужин: фрукты.

День 11

Завтрак: черный кофе, сухарик.

Обед: 1 большой жареный кабачок в растительном масле.

Ужин: 2 яйца вкрутую, 200 гр. вареной говядины, салат из свежей капусты с растительным маслом.

День 12

Завтрак: черный кофе, сухарик

Обед: рыба жареная или вареная, салат из овощей, капуста с растительным маслом

Ужин: 100 гр. вареной говядины, стакан кефира.

День 13

Завтрак: черный кофе.

Обед: 2 яйца вкрутую, салат из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока.

Ужин: рыба жареная или вареная