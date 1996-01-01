Как победить насморк и ангину

- Залить 10 столовых ложек соцветий пижмы 10 литрами воды, варить на слабом огне 30 минут, настаивать 1 час, процедить. Горячим отваром мыть голову при сильном насморке, одновременно промывая им носовую полость. Вытереть голову насухо, обмотать сухим полотенцем, лечь в постель и хорошо укутаться. Утром встанете без соплей.

Елизавета Григорьевна, г. Владивосток.

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