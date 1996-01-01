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Лечим экзему
Сейчас, когда в лесу все цветет, самое время делать лекарственные сборы, например, из лопуха или крапивы. Своими советами с нашими читателями о том, как при помощи трав избавиться от экземы, делится известная во Владивостоке травница Лидия ПАРКИНА.
1. Мазь из листьев лопуха (составная). Сушеные листья лопуха -20 г. Цветы ромашки - 20 г. Корень копытня - 20 г. Трава кипрея (Иван-чай) - 20 г. Все высушить, размельчить и смешать. Смесь варят в 4-х стаканах воды, затем добавляют столовую ложку масла и два стакана крепкого отвара сенной трухи, вновь варят до густоты тягучей клейкой массы (лучше варить в водяной бане), процедить и отжать. Смешать поровну с вазелином. Хорошо пить отвар корня лопуха 15 г на 200 г кипятка. Кипятить 10 минут на малом огне. Укутать потеплее. Настоять 2 часа. Принимать по 1 столовой ложке 4 раза в день перед едой.
2. От экземы пить цветы крапивы (крапива, которая не колется, имеет белый цвет зевиков). Заварить 1 столовую ложку цветков на стакан воды (кипятка). Настоять, укутав, на 1,5 - 2 часа потеплее. Пить за 30 - 40 минут до еды по одному стакану. Хорошо помогает при экземе. Отвар травы употребляют от золотухи, при фурункулезах и других заболеваниях кожи.
3. Отварить 6 яиц (варить 12 минут). Аккуратно вытащить желтки. Насадить желток на спицу или длинную проволоку. Держать над огнем желток, пока с него потечет белая жидкость. Будет капать небольшими каплями. Собрать эти капли в чистую баночку. Мазать этим прозрачным раствором больные места. Народное средство.
4. Свежий капустный лист привязать к пораженным местам. Держать 2 - 3 дня, пока не полегчает. Потом лист снять. Делать несколько раз. Деревенский рецепт.
5. Пырей (корень). Собирать в мае-июне. Делать отвар 20 г корней на стакан кипятка. Принимать стакан в течение дня, пить его 3 раза перед едой. Наружно из отвара делать примочки.
6. Тысячелистник. Экзема быстро излечится, если крепким настоем тысячелистника парить больные места и принимать настой этого же растения внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.
7.Одну столовую ложку натурального молока, свежее яйцо плюс 100 граммов дегтя березового. Все хорошо смешать. Намазать состав на тряпочку и наложить на пораженное экземой место, перевязать. Менять ежедневно. Делать процедуры до исчезновения пятен. Можно делать с можжевеловым дегтем. Этот рецепт хорош при мокнущей экземе.
8. Девясил высокий. Отвар девясила высокого (10 г на 100 мл воды) применяют и в дерматологии по 1 столовой ложке 3 раза в день при лечении экземы, почесухе, плоском лишае. Отваром корней смазывают также пораженные участки кожи при чесотке.
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