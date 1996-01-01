Шприцы и бинты - бесплатно, лекарства - за деньги

Во всех учреждениях здравоохранения Владивостока в ближайшее время появятся информационные бюллетени с перечнем бесплатных услуг, гарантированных пациенту государством. Такое решение, по сообщению пресс-службы, было принято после внепланового посещения Владимиром Николаевым городской клинической больницы №2.

Сегодня в ряде лечебных учреждений с пациентов продолжают необоснованно взимать плату за препараты и расходные материалы, уже оплаченные из фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В этом убедился глава администрации во время общения с пациентами больницы:

- Мы будем очень серьезно разбираться по каждому выявленному случаю. Многие пациенты просто не знают, что им гарантировано государством. Так вот, шприцы, бинты, капельницы, физраствор, обезболивающие препараты положены больным бесплатно. Но 80% пациентов, с которыми мы сегодня разговаривали, утверждают, что они за эти препараты и расходные материалы платили. Мы не только сделаем по данным фактам соответствующие выводы, но и передадим материалы в правоохранительные органы, чтобы с руководителей, допустивших такую ситуацию, был строгий спрос.

Посетив детское отделение, Владимир Николаев акцентировал внимание главного врача Сергея Новикова на проведении там скорейшего ремонта. К слову, сейчас в "тысячекоечной" больнице ремонтируются хирургическое отделение и операционные. Полностью приведены в порядок реанимационное отделение и приемный покой.

В этом году на нужды здравоохранения из бюджета города выделено на 90 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Это позволило не только начать ремонт во многих лечебных учреждениях, но и улучшить качество питания пациентов.