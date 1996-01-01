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Китаев расскажет о приморском здоровье
С 1 по 5 июня во Всероссийском выставочном центре, в Москве, проходит Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России". В нем принимает участие и представитель Приморского края.
Правительство, обеспокоенное тем, что продолжительность жизни россиян неуклонно падает, да и здоровье оставляет желать лучшего, решило обсудить эти проблемы.
На форуме присутствуют министры соответствующих ведомств, и сам он проходит под эгидой президента.
Единственным участником форума от Приморья выступает президент Приморской лиги ходьбы "Женьшень-Тур" Вячеслав Владимирович КИТАЕВ, организовавший множество экологических туристических маршрутов по Приморью и приобщивший к здоровому отдыху на природе тысячи приморцев.
Неугомонный Китаев, которому в этом году исполнилось 70 лет, выступит с докладом, где расскажет о своем опыте.
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