Китаев расскажет о приморском здоровье

С 1 по 5 июня во Всероссийском выставочном центре, в Москве, проходит Всероссийский форум "Здоровье нации - основа процветания России". В нем принимает участие и представитель Приморского края.

Правительство, обеспокоенное тем, что продолжительность жизни россиян неуклонно падает, да и здоровье оставляет желать лучшего, решило обсудить эти проблемы.

На форуме присутствуют министры соответствующих ведомств, и сам он проходит под эгидой президента.

Единственным участником форума от Приморья выступает президент Приморской лиги ходьбы "Женьшень-Тур" Вячеслав Владимирович КИТАЕВ, организовавший множество экологических туристических маршрутов по Приморью и приобщивший к здоровому отдыху на природе тысячи приморцев.

Неугомонный Китаев, которому в этом году исполнилось 70 лет, выступит с докладом, где расскажет о своем опыте.