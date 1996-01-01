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Главе горбольницы поставили диагноз
За последние полгода в лечебных учреждениях Владивостока произошли серьезные кадровые изменения. Как сообщал "ЗР", во многих из них уже заменены первые лица. На прошлой неделе этот список пополнила городская клиническая больница № 1.
В конце 2004 г. должность главного врача учреждения по назначению администрации Владивостока занял Андрей КУЗЬМИН, сменивший на этом посту Александра КОНДРАШОВА. Однако не успел новый руководитель войти в курс дела и начать работать, как из "серого дома" пришло уведомление о прекращении сроков действия трудового договора. По слухам, дошедшим до коллектива, продлять договор с г-ном Кузьминым администрация не намерена, а новым главным врачом станет нейрохирург из тысячекоечной больницы без опыта работы на руководящих должностях. Такая частая смена первых лиц, по мнению коллектива, не идет лечебному учреждению на пользу.
"18 лет в нашем стационаре пост главного врача занимал Александр Иванович Кондрашов. 2 декабря прошлого года, в связи с тем, что в работе главного врача были выявлены негативные моменты (хотя коллектив был очень доволен своим руководителем), был назначен новый руководитель - Андрей Валерьевич Кузьмин. Мы пытались отстаивать Александра Ивановича, но нас никто не услышал, - рассказала "ЗР" председатель профкома горбольницы № 1 Людмила КУСЬКАЛО. - Приход нового главного врача мы приняли не особо мягко. Он вникал в работу в течение трех месяцев, потом, когда понял проблемы и задачи, стоящие перед нашим стационаром, начал активно заниматься решением проблем. И в общем-то мы сработались. Но во время визита в нашу больницу Владимира НИКОЛАЕВА были выявлены какие-то негативные факты, хотя мы реально видим, что положительных изменений гораздо больше. За полгода достаточно трудно вывести лечебное учреждение на новый уровень, тем более в условиях нехватки денежных средств. Вот уже полгода лихорадит такой большой коллектив. И мы очень обеспокоены тем, что будет с нашей больницей: мы находимся в парковой зоне, а с планами правительства на реорганизацию здравоохранения тут может произойти все что угодно".
Чтобы отстоять своего главного врача, сотрудники больницы провели собрание трудового коллектива, на которое пригласили руководителя Управления здравоохранения администрации г. Владивостока Валентина ШУМАТОВА. Чиновник выступления врачей в защиту своего руководителя терпеливо выслушал и обнадежил собравшихся:
"Ваше лечебное учреждение не единственное, где происходят кадровые перестановки. За этот месяц поменялись руководители в роддоме № 3, роддоме № 1 и других учреждениях. Ваше мнение я обязательно передам главе города, и оно будет учтено при принятии решения".
О том, чем закончился конфликт, читайте в следующих номерах "ЗР".
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