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Стань мулаткой до наступления лета
Похоже, солнца в этом году мы не дождемся... Расскажите, как добиться натурального загара приятного оттенка с помощью популярного сегодня автозагара? - Анна, г. Владивосток.
Ииндустрия красоты позволяет каждому довольно быстро получить красивый загар нужного оттенка в любое время года. Добиться желаемого результата нам позволяет автозагар.
Правила нанесения автозагара:
Перед тем как нанести автозагар на тело, кожу необходимо тщательно отшелушить (либо отшелушивающим гель-душем, либо легким скрабом для тела). Затем увлажнить кожу, дать крему либо лосьону впитаться (минут 15). Затем можно приступать непосредственно к нанесению средства на кожу. Наносить средство лучше в перчатках.
Начните со щиколоток, далее двигайтесь вверх. При нанесении на спину желательна чья-то помощь, чтобы загар лег равномерно. При нанесении автозагара на лицо следует использовать небольшое количество средства и распределять его равномерно круговыми движениями. Обязательно читайте инструкцию, поскольку не все автозагары для тела можно наносить на лицо! Лучше всего покупать специальный автозагар для лица, поскольку в его состав будут входить дополнительные увлажающие элементы и более сильный фактор защиты от солнечных лучей SPF.
После нанесения автозагара на тело, добавьте его небольшое количество на локти, ступни ног, в подмышечную область, чтобы также придать этим местам естественный загорелый цвет. Затем тщательно вымойте руки (несколько раз!), дайте автозагару впитаться (минут 30-40), только затем оденьтесь. Причем в первый день нанесения не рекомендуется надевать одежду либо белье белого цвета. Через несколько часов после проявления загара просмотрите все тело на предмет пятен (которые темнее либо светлее), возьмите ватную подушечку и с помощью перекиси водорода подправьте их.
В первое время следует использовать автозагар два раза в неделю, а затем, когда вы получили желаемый оттенок, достаточно будет наносить средство раз в неделю. Отдавайте предпочтение автозагарам, которые содержат элементы, увлажняющие кожу (к примеру, экстракт планктона), SPF (разного фактора), обеспечивающий защиту от UVA и UVB лучей.
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