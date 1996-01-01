Ваша осень еще не пришла

Если вокруг глаз пролегла сетка морщинок, веки потяжелели, наметился второй подбородок, не вздыхайте обреченно - мол, что поделать, годы берут свое. Ваша осень еще не наступила! Лучше постарайтесь выполнять по утрам специальную косметическую гимнастику, помогающую коже вернуть цветущий вид и противостоять непогоде с резкими ветрами.

Морщины на лице начнут разглаживаться уже через 5-6 дней регулярных контрастных процедур - своеобразной гимнастики для подкожных суставов. Умываясь утром, сначала 30-40 раз ополосните лицо горячей водой (42-450), затем 50-60 раз холодной (200). Еще более эффективны горячие компрессы - их накладывают через день на хорошо вымытое лицо. Смочите горячей водой кусок льняного полотна или сложенную в несколько слоев марлю, отожмите и держите на лице 2-3 минуты. Сняв компресс, сразу же умойтесь холодной водой.

Еще один совет: ежедневно обтирайте лицо и шею ватным шариком, обмакнув его в соленую воду комнатной температуры (1/2 чайной ложки на стакан). Затем смочите в этом растворе льняное полотенце и сделайте массаж, слегка похлопывая внизу по подбородку. И примите к сведению - землистый, сероватый оттенок кожи выдает нерегулярную работу кишечника или патологию почек; переходные тона от лимонного до оливкового - заболевания печени, желчного пузыря, желудка и селезенки.

Не слишком ли много алкоголя, жирной и острой пищи в вашем рационе? Чрезмерная бледность с синевой вокруг глаз и в зоне так называемого носогубного треугольника характерна для анемии (малокровия), болезней дыхательной системы и сердца, а также для недосыпания, переутомления и нервного напряжения. Красное, как будто налившееся кровью лицо бывает у гипертоников. В любом случае не откладывайте визит к лечащему врачу.

От отеков и морщин вокруг глаз

1. Сядьте на стул, держите спину ровно. Широко откройте глаза и, глядя прямо перед собой, медленно сосчитайте до 8, затем закройте глаза и расслабьтесь.

2. Снова посмотрите прямо перед собой (глаза широко не открывайте) и сделайте 8 круговых движений глазами: не меняя положения головы, переведите взгляд вправо, влево, вверх, вниз, направо вверх, налево вверх, направо вниз, налево вниз. Повторите 2-4 раза.

3. Крепко зажмурив глаза, сосчитайте до 5.

4. Сядьте перед зеркалом, опустите подбородок. Глядя на свое отражение, постепенно закрывайте глаза, пока не останется маленькая щелочка, и постарайтесь немного приподнять вверх нижние веки. Закройте глаза и расслабьтесь, а затем повторите еще раз.

5. Кончиками трех пальцев с обеих сторон прижмите полукружия под глазами. Зажмурьте глаза и, медленно считая до 4, не сдвигая кожу, преодолевайте сопротивление пальцев (его нужно постепенно ослаблять). Повторите 2 раза.

6. Прижмите кончиками пальцев наружные края бровей и, преодолевая их сопротивление, постарайтесь плотно закрыть глаза - при этом медленно считайте до 6. Отпустите брови, расслабьтесь. Повторите 2 раза.

7. Сядьте, поставьте локти на стол, , прижмите основания ладоней к скулам под глазами, постепенно усиливайте надавливание, не сдвигая кожу и считая до 10, затем ослабьте давление и уберите ладони.

От морщин вокруг рта и двойного подбородка

1. Слегка вытяните губы, плотно прижимая уголки рта к зубам. Считая до 12, медленно стягивайте губы к центру. Затем сдвиньте сжатые губы по 3 раза влево и вправо. Расслабьтесь и проведите ладонями по лицу снизу вверх, чтобы снять напряжение.

2. Раскройте рот и произнесите длинное "а", не растягивая и не сжимая губы. Затем считайте в уме до 10 и, не двигая челюстями, медленно сомкните губы. Сделать это до конца не удастся - рот останется слегка приоткрытым. Побудьте в этом положении, считая до 10. Расслабьтесь. Когда хорошо усвоите упражнение, повторяйте его 3 раза в день.

3. Плотно сомкните челюсти, растяните посильнее нижнюю губу, считая до 10. Расслабьтесь. Теперь попробуйте одновременно растянуть обе губы сразу.

4. Посвистите секунд 10, плотно прижав уголки рта к зубам. Затем сильно надуйте щеки, закройте рот и перемещайте воздух по кругу - от левой щеки над верхней губой к правой щеке и из-под нижней губы справа к левой щеке. А теперь слегка откиньте голову назад и осторожно выдувайте воздух, словно пушинку сдуваете. Повторите 2-3 раза.

5. Поставьте локти на стол, плотно сожмите челюсти, сложив губы дудочкой, и передвигайте сомкнутые пальцы ладоней снизу вверх вдоль челюсти с обеих сторон лица, слегка нажимая на напрягшиеся мышцы, а затем так же массируйте щеки по направлению ко рту. В конце сожмите щеки ладонями и сосчитайте до 15. Расслабьтесь. Ладонями несколько раз похлопайте лицо и шею.

Успех от занятий будет более ощутимым, если упражнения 1, 2 и 3 делать в воде. Вспомните о них, когда принимаете ванну или плаваете в бассейне. А можно налить в широкую миску кипяченой воды с небольшим количеством чайной заварки или настоем череды, чистотела, ромашки, шиповника и погрузить нижнюю часть лица в эту ванночку, продолжая гимнастику.