Как я стала врачом в Америке

Наталья ДИ ПАОЛА - наш человек в Америке. И не просто наш человек. А практикующий доктор с дипломом Хабаровского медицинского университета. Во Владивосток Наталья приехала всего на несколько дней - навестить родных. И любезно согласилась поделиться своими впечатлениями об Америке, американцах и американской медицине с читателями "ДВ лечебника".

Первые шаги

На врачей в Америке смотрят как на богов. Это самые почитаемые и вместе с тем уязвимые люди. Количество судебных исков к докторам в стране огромно. Каждый человек за $ 15 может в специальной базе данных узнать все о враче, к которому обращается. А во Флориде трижды проигравший судебное разбирательство доктор навсегда лишается лицензии на практику. Именно поэтому большинство наших соотечественников с высшим медицинским образованием не решается подтвердить свои дипломы и работать по специальности. Я решила рискнуть. Институт, ординатура в Московском НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии при РАМН - и вдруг все бросить?

Но сначала надо было освоить язык и найти хоть какую-то работу в медицинской сфере. Поскольку до института я окончила медицинское училище и имела диплом медсестры, то и место искала соответствующее. После нескольких собеседований я перестала говорить, что по образованию врач - работодателей явно смущало мое желание получить место, не соответствующее статусу. Я же хотела прежде попробовать себя в роли медсестры.

На собеседование к стоматологу Лари Вилкоффу меня подвез мой муж Джо. Доктор Вилкофф, кстати, был этим очень удивлен и спросил сразу, вы что, не водите машину? Я ответила, что Джо просто не занят сегодня и согласился меня подвезти, что, разумеется, было маленькой неправдой. Но после собеседования мы тут же отправились подтверждать мои водительские права и покупать мне машину. Лари оказался очень лояльным человеком, хорошим врачом, и мы очень легко сработались. Я не говорила ему, что у меня высшее медицинское образование, но он, конечно, догадывался. В работе это заметно. Поэтому когда я получила приглашение на интервью в американский Красный Крест и призналась Лари, что хотела бы сменить работу, он не удивился.

Быть донором в Америке - почетно

В отделение Красного Креста меня пригласили работать специалистом-менеджером по отклонениям донорской крови. Был месяц тренировки, и потом самостоятельная работа. Специалист по отклонениям - это человек, отсекающий все, что отличается от стандарта. В США существует много ограничений по отношению к донорам общего характера. Недавно к ним добавились новые ограничения, введенные Национальным институтом здоровья, - теперь, например, донорами не могут стать не только иностранцы, но и жители США, побывавшие в Европе (причиной запрета стали периодические вспышки коровьего бешенства).

Во всем мире всего 5% людей идеально подходят на роль доноров. В Америке эти люди известны, и когда появляются новые лица, их тщательно проверяют. Быть донором в Америке - это почетно. За это не платят. Человеку могут подарить футболку или кепку, пригласить участвовать в городском параде в костюмах капелек крови.

И телефонистка может стать лекарем

Параллельно с работой в Красном Кресте я поступила учиться в специальный обучающий центр, который готовит к сдаче экзаменов. Я хотела подтвердить свой диплом. Это довольно дорогое удовольствие. Обучаются в центре взрослые люди, которые хотят изменять свою жизнь. В Америке поменять профессию можно в любом возрасте. Главное, чтобы были деньги на обучение и желание. Я знакома с дамой, которой за 45. Всю жизнь она работала телефонисткой, потом сдала экзамены и теперь проходит резидентуру в одной больнице вместе со мной. Никто не смотрит на нее как на сумасшедшую, не говорит, зачем ты это сделала.

Я могла заниматься только после работы, тогда как другие учились с утра до позднего вечера. Я чувствовала, что недорабатываю. Но все-таки решилась попробовать сдать экзамен и недобрала один балл. Очень разозлилась и решила оставить работу. Мои знакомые были удивлены. В Красном Кресте я имела много так называемых бенефитов - приличная зарплата, страховка, пенсионная программа.

Все должны уметь правильно чистить оружие

После ухода с работы я начала готовиться сразу ко второму степу экзаменов. Первый был пройден. Это проверка знаний по основополагающим дисциплинам - биологии, химии, причем на высоком научном уровне. Второй степ - клинические дисциплины. Это 9-часовой компьютерный экзамен, очень сложный, в России подобных испытаний мне проходить не доводилось. Уровень знаний первого степа - это примерно 2 курс американского медицинского колледжа, а уровень 2 степа - это выпускники последнего курса.

Когда у нас студент начинает учиться в институте, то его сразу готовят на врача, изучаются как общие, так и медицинские дисциплины. В Америке по-другому. Сначала ты повышаешь уровень знаний по основополагающим дисциплинам и только потом начинаешь изучать медицину. В колледжах при медшколах здесь учатся 4 года, потом еще 4 года в самих медшколах. Все удивлялись, что у нас доктором становятся всего за 6 лет.

Самый ответственный для будущих врачей клинический экзамен сдают всего в нескольких городах. Я ездила в Чикаго. Нужно было за определенный отрезок времени осмотреть 12 больных, поставить каждому диагноз по пяти заболеваниям, проконсультировать людей. Причем на каждого пациента можно потратить всего 15 минут. Консультации должны содержать не только советы по конкретным заболеваниям каждого, но и общего плана.

Семейный доктор в Америке обязан на каждом приеме напоминать пациентам прописные истины, например, как правильно чистить оружие, пристегиваться в автомобиле и надевать шлем, отправляясь на велосипедную прогулку. Иначе можно прослыть косвенным виновником чьей-либо трагедии.

... После сдачи экзаменов мне предложили на выбор несколько контрактов. Выбрала работу врачом семейной медицины в городе Сагино, рядом с Детройтом. Мне предстоит три года работы резидентом. Это самостоятельная работа, но первый год - под наблюдением опытного доктора. Я буду занята около 80 часов в неделю. Один 24-часовой выходной. Плюс один день дома, но с условием, что меня могут вызвать в любое время суток. Довольно напряженный график, но для врача в США это - обычное дело.

Реклама лекарств запрещена

В США существуют утвержденные стандарты лечения. Тот или иной недуг следует лечить строго по определенной схеме. Никто из врачей не имеет права отступать от нее. Врач также не станет советовать, в какой аптеке и какое именно лекарство купить. Все будет написано в рецепте. Аптеку выберете сами. Там получите столько таблеток, сколько нужно на курс, и не в упаковке, а в прозрачных пузырьках с указанием фамилии доктора и расписанием, как именно принимать пилюли.

Если курс лечения длительный, придется за рецептом обращаться каждый месяц. Кроме того, если вам не помогает какое-нибудь обезболивающее лекарство, чтобы получить другое, вы должны вернуть доктору первое. Так решается проблема злоупотребления медицинскими препаратами.

Американские боли

Лечение боли в спине - основная статья в расходах американцев. Подсчитано, что именно по этой статье больше всего выплат по медицинским листам. Это становится проблемой национального масштаба. В последнее время в страховку входит, например, даже лечение иглоукалыванием. Стали пользоваться популярностью также и врачи альтернативной медицины. Проучившись в специальном колледже, можно получить дополнительно лицензию на практику хиропракторов - так называют в Америке мануальных терапевтов.

Много людей с избыточным весом. Ожирением страдает каждый третий ребенок. Сопутствующий ему диабет фиксируется даже у детей. Заболевание протекает со многими осложнениями, как у взрослых. Важно, что эти темы широко обсуждаются в газетах, на ТВ. Почти все городские СМИ имеют медицинскую страничку, где на очень хорошем научно-популярном уровне описываются проблемы здоровья и даются рекомендации.

Американцы намного меньше, чем россияне, верят всякого рода врачевателям без медицинского образования, колдунам и вещунам. Скептически относятся к альтернативной медицине, четко понимая, что только ее методами с серьезным недугом не справиться. Мне приходится иногда быть переводчиком на приеме американского врача и русского пациента. Один из последних случаев наиболее показателен. К гинекологу обратилась дама из России. У нее опухоль на одном из яичников, причем довольно давняя. И срочно надо определить, злокачественна она или нет, чтобы принять меры. Все это с моей помощью специалист объясняет пациентке. Она же с чисто русским упорством доказывает доктору, что может излечиться травами.

Если не веришь одному доктору, можно получить консультацию еще нескольких, постараться как можно больше узнать о своем заболевании. Тогда будет легче принять решение и помочь своему здоровью. Именно так поступают в Америке.