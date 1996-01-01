Ученые открыли главный ген алкоголиков

Частота, восприимчивость и степень удовольствия от употребления алкоголя зависят от генетического набора человека, утверждают ученые департамента экспериментальной психологии университета Бристоля.

Такие выводы они сделали в ходе исследований, проведенных совместно с коллегами из Оксфордского университета. Ученые проанализировали генетический код почти тысячи человек, давших подробный отчет об употреблении алкоголя. Целью исследования было нахождение главного гена, который контролирует отношение человека к алкоголю. В результате был выявлен ген рецептора допамина D2 (DRD2).

Ген DRD2 отвечает за уровень "кайфа", который получают люди от алкоголя. Люди без этого гена получают меньшее удовольствие и, соответственно, пьют меньше. Ранее уже было известно, что представители некоторых национальностей, а также женщины быстрее заболевают алкоголизмом из-за его более медленного расшепления в организме, вызванного особенностями обмена веществ.