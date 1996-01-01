Компьютерный варикоз

Как затормозить развитие варикозной болезни, если у вас есть к ней предрасположенность? Советует кандидат медицинских наук, хирург высшей категории Владимир ЗОЛКИН.

- Передается ли варикозное расширение вен по наследству?

- Да, безусловно. Примерно у 70 процентов пациентов, страдающих этим заболеванием, такие же проблемы были и у мам, и у бабушек. По женской линии этот недуг передается особенно часто. Почему это происходит, никто толком пока еще не объяснил. Если среди женщин этим заболеванием страдает каждая пятая жительница нашей планеты, то среди мужчин - лишь каждый пятнадцатый. Наиболее часто появление признаков варикозного расширения вен у женщин наблюдается в периоды гормональных перестроек - полового созревания, во время или сразу после беременности, при наступлении климакса.

- Существуют ли профессиональные факторы риска этого заболевания?

- Да. Этим страдают люди, профессии которых заставляют их "целыми днями стоять на ногах". Таких людей не так уж и мало. В группы риска мы относим и парикмахеров, и продавцов, и педагогов, и хирургов, и медицинских сестер, которые им ассистируют во время длительных операций.

- Сидячий образ жизни или работы тоже, наверное, не лучший вариант для нормальной деятельности кровеносной системы?

- Действительно, при постоянном сидении вены часто пережаты, особенно если женщина любит сидеть "нога на ногу". Так что в группы риска смело можно включить бухгалтеров и кассиров, диспетчеров и журналистов, но особенно - программистов компьютеров, которые сидят за дисплеями на протяжении многих часов. Очень часто на нездоровые вены жалуются люди тучные.

- Чем вызвана эта болезнь?

- В ногах вдоль мышц пролегает разветвленная система сосудов. Преодолевая силу земного притяжения, они возвращают кровь к сердцу. Работающие мышцы, сжимая вены, служат для этой системы как бы насосами. Если мы не слишком активно работаем мышцами, то вены начинают "лениться", их стенки теряют упругость, клапаны провисают и перестают выполнять свои обязанности. Тогда-то мы и ощущаем первые признаки варикозной болезни.

- Каковы эти признаки?

- Чувство очень сильной усталости в ногах - первый сигнал о неблагополучии венозной системы. Следом за тяжестью в ногах вас начнут беспокоить их онемение, судороги. А потом вы обнаружите на коже малосимпатичные "узоры", варикозные звездочки, узелки. Какое-то время варикозные узелки, появившись, могут не причинять вам никакого беспокойства. Однако через некоторое время их количество начнет увеличиваться, и справиться с болезнью станет куда труднее, чем на раннем ее этапе.

- А можно ли принять меры, чтобы эта болезнь далее не развивалась?

- Если говорить о профилактике, то многим входящим в группу риска в значительной степени бороться с этой бедой помогает специальное белье. Отправляясь в операционную, я, например, надеваю компрессионные гольфы, а когда многочасовая операция заканчивается, снимаю их. Очень рекомендую пользоваться такими гольфами или колготами и продавцам, и учителям, и профессорам - всем, кто работает стоя.

- Знатоки утверждают, что при долгом стоянии очень полезно переминаться с ноги на ногу. Помогает ли это?

- Безусловно. Не надо упускать никакой возможности, чтобы взбодрить ноги. Например, поплясать, поприседать, пройтись. Словом, дать нагрузку на ноги.

- А что делать женщине, если и ноги ноют по вечерам, и варикозные звездочки уже начинают прорисовываться?

- Прежде всего, обратить внимание на свою обувь. Она должна быть очень удобная и непременно с невысокими каблуками - не выше 5-6 сантиметров. Многие специалисты рекомендуют людям, входящим в группы риска, как можно меньше пользоваться лифтом, а подниматься по лестнице пешком - это прекрасно стимулирует работу венозной системы. Если ваша работа носит сидячий характер, то очень полезно по 15-20 раз делать простейшие, казалось бы, упражнения:

1. Периодически активно двигать ступнями - вправо, влево, в разные стороны;

2. Обеими ногами, пока они не устанут, поочередно подниматься на носки и на пятки.

Всем своим пациенткам я настоятельно рекомендую плавание и полагаю, что ничего лучшего для профилактики варикозной болезни не существует. Во время плавания работают все группы мышц, и это просто идеально. Очень полезен велосипед, прекрасно активизирующий мышцы ног. Весьма полезны и такие виды спорта, как ходьба, бег, лыжи. А вот силовые и боевые единоборства, тяжелую атлетику, да и таскание слишком тяжелых сумок с рынка домой таким людям я бы категорически запретил. По вечерам людям, входящим в группы риска, желательно делать легкий массаж - от пальцев ног и вверх, по ходу венозного оттока. Массировать ноги нужно жестким полотенцем. Ступню массируют сильно, колени и бедра - слабее. Массаж следует продолжать до покраснения кожи, затем смазать кожу массажным кремом или растительным маслом.

Желательны и водные процедуры, однако каждому пациенту их следует подбирать индивидуально. Во всяком случае, полезнее ополаскивать ноги прохладной водой и не увлекаться горячими ваннами. И еще один совет: во время отдыха и сна лежать так, чтобы ноги были подняты примерно на 15 сантиметров выше уровня сердца.

- Можно ли для укрепления вен принимать какие-то лекарства?

- Могу назвать вам два из них. Во-первых, это троксерутин - аналог троксевазина, однако лучше очищенный. В первую неделю его принимают два раза в день по одной таблетке, потом один раз по таблетке после еды. Одной коробочки хватает как раз на месячный курс лечения. Более обеспеченные пациенты могут позволить себе детралекс. Принимать его можно постоянно на протяжении нескольких месяцев без перерыва.