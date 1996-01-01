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Терапия запахами
Японские медики, работающие с пожилыми пациентами, предложили своеобразную терапию запахами
Врачи попросили группу пенсионеров-добровольцев вдыхать в течение нескольких сеансов определенные вещества, а затем проанализировали полученные в ходе опроса результаты. Оказалось, что влияние запахов на самочувствие весьма значительно: они могут учащать биение сердца, вызывать головокружение и другие неприятные ощущения или, наоборот, успокаивать и вызывать дремоту.
Несмотря на субъективное деление запахов на приятные и неприятные, у всех людей старше 55 лет аммиак усиливал болевые ощущения, а камфара ощущение покоя, улучшая восприятие цвета. В целом приятные запахи создавали чувство комфорта и успокаивали.
Врачи рекомендуют пользоваться этим в качестве профилактического средства при бессоннице или во время лечебных процедур, например массажа.
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