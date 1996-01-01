Терапия запахами

Японские медики, работающие с пожилыми пациентами, предложили своеобразную терапию запахами

Врачи попросили группу пенсионеров-добровольцев вдыхать в течение нескольких сеансов определенные вещества, а затем проанализировали полученные в ходе опроса результаты. Оказалось, что влияние запахов на самочувствие весьма значительно: они могут учащать биение сердца, вызывать головокружение и другие неприятные ощущения или, наоборот, успокаивать и вызывать дремоту.

Несмотря на субъективное деление запахов на приятные и неприятные, у всех людей старше 55 лет аммиак усиливал болевые ощущения, а камфара ощущение покоя, улучшая восприятие цвета. В целом приятные запахи создавали чувство комфорта и успокаивали.

Врачи рекомендуют пользоваться этим в качестве профилактического средства при бессоннице или во время лечебных процедур, например массажа.