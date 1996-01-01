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Китайский способ похудеть
Хочется сказать спасибо тому, кто изобрел вилку. С ее появлением жить стало намного легче и веселее. Но ведь есть на свете люди, которые не разделяют общей радости от столь полезного изобретения и по-прежнему едят при помощи двух тоненьких палочек. И надо сказать, что у них это отлично получается, и едят они ничуть не медленнее, чем мы с вами.
В конце концов, восточные люди традиционно считались мудрее европейцев, и с их культурой стоит считаться. Уже тот факт, что популярные сейчас в Европе принципы раздельного питания и правильного сочетания различных продуктов были впервые изложены китайским философом Конфуцием, говорит о том, что к восточной кухне и ее традициям стоит присмотреться повнимательнее. Блюда восточной кухни зачастую здоровее европейской пищи. Раньше на Востоке еду готовили в большой глубокой сковороде, и это стало особенностью китайской кухни. Необходимо было готовить быстро, чтобы экономить огонь. Но благодаря этому китайская кухня более свежая и питательная, чем западная. Поэтому многие европейцы ценят и любят восточную кухню и с удовольствием посещают соответствующие рестораны. Удручает в этой ситуации только одно - в таких ресторанах желательно все-таки забыть о любимой вилке и ухитриться слопать всю еду при помощи палочек.
Что едят палочками
Палочками едят практически все, что подают в восточных ресторанах. Исключение составляет суп. К нему подают фарфоровую ложку с коротенькой ручкой. По форме это приспособление похоже на маленький ковшик, и есть им исключительно неудобно. Поэтому сами китайцы и японцы, когда не находятся в приличном обществе, просто вылавливают из супа всю гущу при помощи палочек, а потом выпивают бульон. Но это считается дурным тоном, примерно так же, как у нас считается неприличным пить чай из блюдечка.
Всю остальную пищу следует есть палочками, включая рис. Впрочем, не пугайтесь, рис, который подают в восточных ресторанах, довольно клейкий, поэтому "поймать" его палочками не составит труда. Кроме палочек, никаких столовых приборов вам не полагается. Ножей в китайских ресторанах не выдают. Да они и не нужны: пища подается мелко нарезанной. Ложек к соусам тоже не дают. Еду берут палочками и макают в соус. В общем-то, научиться есть палочками совсем не сложно. Немного практики - и вы будете бодро запихивать еду себе в рот и перестанете ронять куски на колени.
Китайская диета
А теперь о том, что и когда есть. Эта китайская диета очень похожа на французскую, бразильскую и японскую.
Применяется в течение 14 дней.
1 день:
Завтрак - черный кофе. Обед - 2 сваренных вкрутую яйца, салат из свежей капусты с растительным маслом, стакан томатного сока или один свежий помидор. Ужин - рыба жареная или вареная, салат из свежей капусты с растительным маслом.
2 день:
Завтрак - черный кофе, сухарик. Обед - рыба жареная или вареня, салат из свежей капусты с растительным маслом. Ужин - вареная говядина - 200 г, стакан кефира.
3 день:
Завтрак - черный кофе. Обед - сырое яйцо, 3 больших вареных моркови с растительным маслом. Ужин - яблоки.
4 день:
Завтрак - черный кофе. Обед - один большой корень пастернака или петрушки, жаренный в растительном масле, яблоки. Ужин - 2 сваренных вкрутую яйца, вареная говядина - 200 г, салат из свежей капусты с растительным маслом.
5 день:
Завтрак - сырая тертая морковь, приправленная лимонным соком. Обед - большая рыба (500 г) жареная или вареная, стакан томатного сока. Ужин - рыба жареная или вареня, салат из свежей капусты с растительным маслом.
6 день:
Завтрак - черный кофе. Обед - 500 г вареной курицы, салат из свежей капусты или сырой моркови. Ужин - 2 сваренных вкрутую яйца, салат из сырой моркови с растительным маслом.
7 день:
Завтрак - чай. Обед - вареная говядина - 200 г, любые фрукты. Ужин - что хотите, только умеренно, из рациона любого дня, кроме третьего.
Восьмой день - как первый. Девятый - как второй. Десятый - как третий. Одиннадцатый - как четвертый. Двенадцатый - как пятый. Тринадцатый - как шестой. Четырнадцатый - как седьмой.
Во время соблюдения этой диеты можно пить только кипяченую или минеральную воду. Абсолютно исключаются соль, сахар, алкоголь, хлеб и другие мучные изделия. Меню не изменять, так как только такая последовательность употребляемой пищи вызывает необходимые изменения в обменных процессах организма.
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