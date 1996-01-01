Бойтесь "Желтого дракона"

Я считаю, чем пить таблетки и делать уколы, лучше лечиться травами - лучше помогает и вреда никакого. Говорят, в Тибете все лечатся только травами - и не болеют... Марина Николаевна, г. Владивосток.

Письмо нашей читательницы комментирует кандидат медицинских наук, сотрудник Медицинской академии им. И. М. Сеченова Игорь Сокольский:

- В тибетской и китайской медицине главное совсем не травы. Лекарство в этой системе врачевания никогда не было на первом месте. Если вы придете к настоящему тибетскому врачу, то он "пропишет" вам прежде всего изменить свой образ жизни и образ мыслей.

На Востоке считают: для того, чтобы быть здоровым, нужно достичь нравственного совершенства. И там, чтобы вылечить язву, посоветуют перестать быть завистливым и жадным, потом подберут лечебное питание и в последнюю очередь выпишут лекарство. Кроме того, тибетские лекарства, "оторванные" от своих природных условий, от этой системы врачевания, вряд ли дадут результат. К тому же они не всесильны. Один известный венгерский этнограф, страстный поклонник тибетской медицины, отправился изучать ее на Тибет. И умер там от дизентерии. И еще одно важное замечание. Лекарственные травы, которые используют тибетские врачи, вовсе не произрастают на Тибете. Там такой суровый климат, что почти ничего не растет. Растения обычно привозят с Алтая, из других местностей. А когда на упаковках лекарственных сборов пишут: "Привезено с Тибета" - это просто трюк, чтобы продать товар.

Кроме того, не забывайте простую истину: "что китайцу здорово, то русскому смерть". Мы сейчас нередко видим на прилавке китайские и тибетские лекарства без указания состава, с названием типа "желтый дракон". В таком пакетике могут оказаться не только травы, но и все, что ползает, прыгает, летает, растет. И для тибетской и китайской медицины это норма. Они считают, что у всех живых существ, например пауков, ящериц, мух, могут быть полезные свойства. Более того, традиционное, настоящее тибетское средство - это многокомпонентная смесь. В ней должны быть представители трех царств - минерального, растительного и животного.