Витаминная лиана

Актинидия - это лиана, достигающая 12-15 м в длину и 3-4 см в диаметре. В горных районах может приобретать форму ветвистого, почти прямостоячего куста с прямыми или слабо вьющимися стеблями. Высота такого куста не превышает 1 м.

Произрастает лиана в Приморье, Приамурье, южных и центральных районах Сахалина, на Итурупе, Кунашире и Шикотане. Растет по горным склонам в кедрово-широколиственных и смешанных лесах, предпочитая освещенные места.

В плодах содержатся витамин С, каротин, вещества с Р-витаминной активностью, в листьях - витамин С, лейкоцианидин, кофейная кислота. В древесине и ветвях содержатся катехины, в корнях обнаружены алкалоиды.

Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты плоды рассматриваются как ценное противоцинготное средство. Они съедобны и очень вкусны. Их можно замораживать, высушивать, при этом витамин С хорошо сохраняется. При варке ягод значительная часть витамина С разрушается.

Первые спелые ягоды ранних сортов можно продегустировать в конце июля, массовое созревание приходится на 1-3-ю декаду августа, плоды поздних сортов собирают в конце августа - начале сентября.

В лечебно-диетическом питании плоды используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, их употребляют в качестве освежающего средства в жаркое время года.

В народе плоды актинидии коломикты употребляли при различных кровотечениях, туберкулезе, коклюше, коликах, кариесе. Результативность такого использования не проверялась.