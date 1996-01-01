Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Витаминная лиана
Актинидия - это лиана, достигающая 12-15 м в длину и 3-4 см в диаметре. В горных районах может приобретать форму ветвистого, почти прямостоячего куста с прямыми или слабо вьющимися стеблями. Высота такого куста не превышает 1 м.
Произрастает лиана в Приморье, Приамурье, южных и центральных районах Сахалина, на Итурупе, Кунашире и Шикотане. Растет по горным склонам в кедрово-широколиственных и смешанных лесах, предпочитая освещенные места.
В плодах содержатся витамин С, каротин, вещества с Р-витаминной активностью, в листьях - витамин С, лейкоцианидин, кофейная кислота. В древесине и ветвях содержатся катехины, в корнях обнаружены алкалоиды.
Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты плоды рассматриваются как ценное противоцинготное средство. Они съедобны и очень вкусны. Их можно замораживать, высушивать, при этом витамин С хорошо сохраняется. При варке ягод значительная часть витамина С разрушается.
Первые спелые ягоды ранних сортов можно продегустировать в конце июля, массовое созревание приходится на 1-3-ю декаду августа, плоды поздних сортов собирают в конце августа - начале сентября.
В лечебно-диетическом питании плоды используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, их употребляют в качестве освежающего средства в жаркое время года.
В народе плоды актинидии коломикты употребляли при различных кровотечениях, туберкулезе, коклюше, коликах, кариесе. Результативность такого использования не проверялась.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- Во Владивостоке несуществующий поселок готовит обращение к Владимиру Путину
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде