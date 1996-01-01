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Главное - вызвать отвращение к водке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- У нас была соседка - добрая, хорошая женщина. Но ей не везло в личной жизни, у нее было два мужа, и все ее почему-то бросали. После третьего бракосочетания очередной супруг ушел от нее через три года. Наша соседка с горя запила и бросила ребенка на старую бабку. Мы пытались ее лечить от алкоголизма, а она только выйдет из диспансера - и тут же в запой.

Как отвадить ее от пьянства, нас научила одна старушка. Она поделилась с нами своим тайным секретом, который ей когда-то рассказала ее мать. Старушка нам сказала, что это снадобье надо приготавливать втайне от больного.

Положите в стакан водки корень любистока и 2 листа лавра благородного. Настаивать в течение 2 недель и дать алкоголику выпить. Как за его здоровье. Этим можно вызвать отвращение к алкоголю. За один заход, конечно, ничего не выйдет. Но на 3-4 раз открывается сильная рвота. Наша соседка после второго стакана неделю ходила зеленая как крокодил. Но трезвая. А потом все реже и реже ее тянуло на выпивку. А потом и вовсе "завязала". С той поры она не пьет уже 10 лет.

Ольга Макаровна, г. Спасск-Дальний.

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