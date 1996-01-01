Лук против урчания в желудке

- Предлагаю средство от дискомфорта в кишечнике. Надо очистить луковицу и разрезать ее крест на крест, но не до самого конца, а так, чтобы она не распалась на части.

Положите лук в стакан горячего (60 град.) чая, несладкого и не обязательно крепкого. Дать настояться 5-10 минут. И пейте этот напиток, сколько душе угодно. В стакан можно еще долить чая и еще раз настоять.

Интересно, что луковица в стакане всегда поворачивается наружу резанным верхом, демонстрируя свой крест. Именно в нем и сила. Я пробовала просто крошить лук в чай - бесполезно.

Татьяна Григорьевна, г. Лучегорск.

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